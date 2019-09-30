خليفة: اتحاد الزراعيين الأفارقة يهدف إلى تحقيق مفاهيم الزراعة الحديثة المستدامة بالقارة

أعلن الدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين، أنه سيتم تنظيم المؤتمر العام للزراعيين الأفارقة ليشارك فيه كل من له صلة بمهنة الزراعة، بهدف زيادة الناتج الزراعي في القارة، وتوفير سبل التعاون الزراعي بين دول القارة للتغلب على مشكلة نقص الناتج الزراعي وزيادة معدلات الفقر.



وقال خلال المؤتمر الذي نظمته النقابة بحضور عدد من ممثلي النقابات الزراعية في دول إفريقيا وخبراء الزراعة في عدة دول للإعلان عن تنظيم مؤتمر للزراعيين الأفارقة، إن نقابة المهن الزراعية ستنظم زيارات للدول الإفريقية، لمناقشة المقترحات وبرامج العمل التى يمكن من شأنها عمل تعاون زراعي بين هذه الأقاليم، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد موعد لانعقاد المؤتمر العام للزراعيين الأفارقة لتحويل المقترحات التى سيتم تجميعها خلال هذه الزايارات لبرامج عمل لبدء تنفيذها على أرض الواقع.



وأضاف أن نقابة الزراعيين تسعى من خلال الإعلان عن الإتحاد العام للزراعيين الأفارقة إلى تحقيق مفاهيم الزراعة الحديثة المستدامة وتطبيق الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة التى أقرتها الأمم المتحدة، وكذلك الممارسات الزراعية الجيدة، والتى تسعى لحماية الموارد الطبيعية وزيادة دخل الفلاح.



وأوضح نقيب الزراعيبن أن اللجنة التأسيسية، لاتحاد الزراعيين الأفارقة تلقت عدة مقترحات لضرورة عقد لقاء نصف سنوي لمتابعة أحوال المهن الزراعية في مختلف الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن وجود منسقي القطاعات النوعية للمؤتمر، هم عماد عدلى منسق المجتمع المدني والجمعيات الأفريقية، والدكتور علي شمس، منسق الجامعات الإفريقية والدمتور محسن البطران منسق التعاونيات والمؤسسات الزراعية، والسفيرة منى عمر منسق الجمعيات والروابط الإفريقية.