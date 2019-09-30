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أخبار البلد

مجدي علام: الدول الأفريقية في حاجة إلى إيجاد طرق ري بديلة

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 03:12 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
قال مجدي علام، عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر العام الزراعيين الأفارقة، إن مساهمة النشاط الزراعي في القارة الأفريقية تقل عن٢٠%من الناتج المحلي، مشيرًا إلى أن الدول الإفريقية تعاني من مشاكل نقص الغذاء وسوء التغذية، وتزايد نسب الفقر علي الرغم من إمكانيات الطبيعية الكبيرة التي توجد بالقارة.

وأكد "علام" خلال المؤتمر الذي نظمه الذي نظمته النقابة وشركة شوري بحضور عدد من ممثلي النقابات الزراعية في دول أفريقيا وخبراء الزراعة في عدة دول للإعلان عن تنظيم مؤتمر للزراعيين الأفارقة، أن الهدف من انشاء الاتحاد وضع حلول ومقترحات أمان صانع القرار في الدول الإفريقية لعلاج سوء استخدام الموارد الأساسية ، ونقص الغذاء، وتوفير وسائل تكنولوجيا حديثة للزراعة والمساعدة في إيجاد حل لمشكلة احتكار الشركات العالمية لتكنولوجيا الزراعة الحديثة، وارتفاع تكلفتها.

وأشار إلى أن وجود تعاون بين الدول الأفريقية في مجال النشاط الزراعي سيساعد في مواجهة تحديات تغيير المناخ، وتساعد الدول الافريقية في توفير فرص أكبر للحصول علي تمويل من الصندوق الأخضر العالمي لمكافحة تغيير المناخ الذي يساعد الدول التي لديها تكنولوجيا متقدمة في مجال الزراعة.

وأكد علام أن الدول الإفريقية في حاجة إلي إيجاد طرق ري بديلة، مشيرا إلي أن تحدي التكلفة في التحول إلي نظام اللي الحديثة التي تساعد علي حل مشكلة تقص المياه.
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