بعد مرضها.. هنا الزاهد تنشر صورة جديدة من المالديف







وكانت الفنانة هنا الزاهد تعرضت لوعكة صحية بعد يومين من زفافها، وأعلن زوجها الفنان أحمد فهمي مرضها وطلب من محبيها الدعاء لها.

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لتفاجئ جمهورها بعد مرضها.وتألقت هنا الزاهد في إطلالة صيفية مبهجة، بعد أيام قليلة من زفافها، حيث تقضي حاليًا شهر العسل برفقة زوجها أحمد فهمي في المالديف.وظهرت هنا الزاهد بإطلالة طبيعية يبدو عليها آثار التعرض للشمس، مع وردة بسيطة على شعرها الأشقر.