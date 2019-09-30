بعد مرضها.. هنا الزاهد تنشر صورة جديدة من المالديف

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لتفاجئ جمهورها بعد مرضها.
وتألقت هنا الزاهد في إطلالة صيفية مبهجة، بعد أيام قليلة من زفافها، حيث تقضي حاليًا شهر العسل برفقة زوجها أحمد فهمي في المالديف.
وظهرت هنا الزاهد بإطلالة طبيعية يبدو عليها آثار التعرض للشمس، مع وردة بسيطة على شعرها الأشقر.
وكانت الفنانة هنا الزاهد تعرضت لوعكة صحية بعد يومين من زفافها، وأعلن زوجها الفنان أحمد فهمي مرضها وطلب من محبيها الدعاء لها.
وتألقت هنا الزاهد في إطلالة صيفية مبهجة، بعد أيام قليلة من زفافها، حيث تقضي حاليًا شهر العسل برفقة زوجها أحمد فهمي في المالديف.
وظهرت هنا الزاهد بإطلالة طبيعية يبدو عليها آثار التعرض للشمس، مع وردة بسيطة على شعرها الأشقر.
ووجهت هنا رسالة لجمهورها: "شكرا لكل الناس اللي كلمتني و اللي بعتولي و اللي سألوا عليا، و اللي دعولي انا الحمد لله بقيت كويسة 🙏🏻. و اكتر حاجة اتبسط منها اني شوفت كمية حب مشوفتهاش قبل كدة حتى في الشارع الامهات و الاطفال يجروا يسألوا اول حاجة هنا انتي كويسة ؟ خضيتينا عليكي و كأنهم من اهلي".
وكانت الفنانة هنا الزاهد تعرضت لوعكة صحية بعد يومين من زفافها، وأعلن زوجها الفنان أحمد فهمي مرضها وطلب من محبيها الدعاء لها.