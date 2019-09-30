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مرأة

بعد مرضها.. هنا الزاهد تنشر صورة جديدة من المالديف

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 03:02 م
احدث ظهور هنا الزاهد
احدث ظهور هنا الزاهد
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رشا عوني
نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لتفاجئ جمهورها بعد مرضها.

وتألقت هنا الزاهد في إطلالة صيفية مبهجة، بعد أيام قليلة من زفافها، حيث تقضي حاليًا شهر العسل برفقة زوجها أحمد فهمي في المالديف.

وظهرت هنا الزاهد بإطلالة طبيعية يبدو عليها آثار التعرض للشمس، مع وردة بسيطة على شعرها الأشقر.


وكانت الفنانة هنا الزاهد تعرضت لوعكة صحية بعد يومين من زفافها، وأعلن زوجها الفنان أحمد فهمي مرضها وطلب من محبيها الدعاء لها.
بعد مرضها.. هنا الزاهد تنشر صورة جديدة من المالديف
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