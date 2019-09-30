ثقافة المنوفية تتجمل بأنشطة فنية وتثقيفية منوعة

نظم بيت ثقافة الشهداء، محاضرة بعنوان "العنوسة وأثارها علي المجتمع" حاضرها جمال جمعة أخصائي اجتماعي، تحدث عن العنوسة وأنها سبب الكثير من المآسي وإنتشار الفاحشة، وتزايد العدد في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ نتيجة للمغالاة فى احتياجات الزواج وعدم التساهل فيه كما أمرت الأديان.



كما عقدت مكتبة أشمون الثقافية محاضرة بعنوان "رواد التحرر الأفريقي" ألقاها محمد أحمد إبراهيم مسئول الإعلام والتثقيف بمركز أشمون بحضور مديرة المكتبة والشيخ نصر العشري مفتش إدارة أوقاف أشمون، أكد أنه منذ بداية القرن الخامس عشر الميلادي أخذت الدول الأوروبية تتطلع للقارة الأفريقية، وزادت أطماع هذه الدول في إفريقيا وما بها من ثروات طبيعية بل امتدت ابصار واطماع الدول الأوروبية للإنسان الأفريقي، مشيرا إلى أن في تلك الفترة برزت العديد من الشخصيات الإفريقي.



أيضا نظم قصر ثقافة شبين الكوم ورشة فنية قص ولزق بحضانة فرست كيدز تضمنت عمل أشكال مختلفة من الطيور والفراشات والازهار وذلك تحت إشراف مسؤل النشاط، كما اعد بيت ثقافة قويسنا ورشة لتعليم الموسيقى بمشاركة ربيع البلكيمى للتدريب على الكمان وضبطه على الطريقة الغربية وهي "صول - ري - لا – مي"، وطريقة مسك القوس من الأسفل ووضعه على أوتار الكمان، موازيا لفرسة الكمان، كذلك أقام بيت ثقافة الماي محاضرة بعنوان "تجربتى" ألقاها وائل توفيق مدير مدرسة الماى الثانوية بمكتبة المدرسة، تناول فيها الحديث عن سيرته الذاتيه وحياته العلمية والعملية وتدرجه الوظيف في العمل.