سقوط مسجلين تخصصا في تجارة المخدرات بالغربية

تمكنت المباحث الجنائية بالغربية، اليوم الاثنين، من ضبط عاطلين مسجلين كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى إتجار مواد المخدرة وحيازه سلاح ناري فى حملة أمنية بدائرة قسم شرطة ثان طنطا فى إطار خطة وزارة الداخلية لإحكام التواجد الشرطي ومواجهه الخارجين على القانون على مستوى المحافظة.





كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العقيد أسامه أبوفرد مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بتمكن الرائد احمد الحجار رئيس المباحث وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة مكون من " أ س م ا " وشهرته احمد سعد 34 سنة عاطل ومقيم القرشى ثان طنطا ، " م ا ح خ " وشهرته محمود غلوش 26 سنهة عاطل ومقيم برما مركز طنطا.





كما ضبط بحوزة المتهمين فرش ونص من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار وسلاح ناري " طبنجة " عيار 9 مم بقصد البلطجة وترويع المواطنين ، 10 طلقات من نفس العيار، هواتف محمولة ، مبلغ مالى حصيلة البيع ، دراجة بخارية، وجرى التحفظ على المضبوطات.



