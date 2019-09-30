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رياضة

أول فنان يقتني تي شيرت الأهلي الجديد..صور

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 03:08 م
صدى البلد
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قسم الرياضة
قام الفنان صبحي خليل بإقتناء تي شيرت الأهلي الجديد الذي ظهر به الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لأول مرة أمام كانو سبورت في إياب دور الــ32 لدورى أبطال أفريقيا والتي جرت في إستاد الجيش المصري ببرج العرب وحسمها المارد الاحمر بأربعة أهداف نظيفة.

ويعد صبحي خليل هو أول فنان يقتني تي شيرت الأهلي الجديد التي طرحت الشركة صاحبة حقوق قميص فريق الأهلي.
واثني صبحي خليل علي خامات تي شيرت الأهلي الجديد خلال لقائه مع محمد حميدة مسئول الشركة صاحبة حقوق توزيه قميص الفريق الأحمر الجديد.
أول فنان يقتني تي شيرت الأهلي الجديد..صور
أول فنان يقتني تي شيرت الأهلي الجديد..صور
أول فنان يقتني تي شيرت الأهلي الجديد..صور
أول فنان يقتني تي شيرت الأهلي الجديد..صور
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