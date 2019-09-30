المستندات اللازمة لقبول تظلمات مستبعدي التموين في بني سويف.. و48 مكتبا جاهزا لاستقبالهم .. فيديو وصور

أعلن المحاسب عصمت محمد حسن وكيل وزارة التموين بمحافظة بني سويف إن مكاتب التموين بدأت في إستقبال التظلمات الخاصة بالمستبعدين من بطاقات التموين، مشيرا إلى أن 48 مكتبا على مستوى المحافظة جاهزة لقبول التظلمات.



وأشار حسن إلى أنه تم توجيه تعليمات بالتيسير على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية الموقوفة تموينيًا بقرار لجنة العدالة الاجتماعية مضيفا أن مكتب التموين يراجع التظلمات المقدمة من المواطنين ويسجلها على نظام موقع تموين دعم مصر، موضحا الرقم القومي ورقم المحمول ورقم البطاقة الذكية ونوع التظلم.



وأضاف حسن: بعد قبول التظلمات وفحصها سوف تقوم المكاتب بإرسالها إلى مديرية التموين والتى بدورها سوف تتولى إرسالها إلى ديوان عام الوزارة ومرفق بها "سي . دي" .



وعن المستندات الدالة على استحقاقه للدعم التمويني قال وكيل الوزارة ببني سويف أن المستبعدين بسبب مرتبات حكومية عالية أو معاشات عالية يتم تقديم بيان بإجمالي مفردات المرتب من جهة العمل لكل فرد مدرج أمامه مرتب حكومي عالٍ، برنت من التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات العالية يوضح قيمة معاشه الشهري بالإضافة إلى أي صورة للبطاقة التموينية المراد تفعيلها".



والمستبعدون بسبب استهلاك كهرباء عالية يتم تقديم بيان معتمد من شركة الكهرباء يفيد بمتوسط الاستهلاك الشهري وإحضار إيصالات الكهرباء لأصحاب البطاقة تفيد بمتوسط استهلاكه الشهري، إضافة إلي صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.



أما المستبعدون بسبب استهلاك فاتورة محمول عالية يتم إحضار فواتير معتمدة من شركة المحمول التابع لها موبايل صاحب البطاقة أو بيان معتمد من شركة المحمول يفيد بمعدل استهلاكه الشهري وصورة من البطاقة التموينية المراد تفعيلها.



والمستبعدون بسبب امتلاك سيارة أو أكثر يتم تقديم شهادة معتمدة من المرور تفيد بأن الفرد المدون أمامه امتلاك سيارة لا يملك سيارة من عدمه وتحديد نوع وموديل السيارة، إضافة إلي صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.



والمستبعدون بسبب حيازة زراعية يتم تقديم شهادة معتمدة من الجمعية الزراعية التابع لها صاحب البطاقة توضح مدي حيازته لأرض زراعة من عدمه ومساحة الحيازة وصورة من البطاقة التموينية المراد تفعيلها.



اما المستبعدون بسبب مصاريف دراسية عالية يتم تقديم شهادة معتمدة من المديرية التى بها الأبناء توضح قيمة المصاريف السنوية المدفوعة لكل ابن، بالإضافة إلى البطاقة التموينية المراد تفعيلها.



والمستبعدون بسبب جمارك عاليه إحضار شهادة من الجمارك تفيد بقيمة ما يدفعه من جمارك بالإضافة إلي بطاقة إلى البطاقة التموينية المراد تفعيلها.



اما المستبعدون بسبب ضرائب عاليه عليهم إحضار شهادة معتمدة من مصلحة الضرائب تفيد بقيمة الضرائب المدفوعه سنويا إلى البطاقة التموينية المراد تفعيلها.