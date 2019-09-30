وصلت خطورته للدرجة الـ5..إعصار لورينزو على مشارف أيرلندا في هذا التوقيت

قالت رئيسة الأرصاد الجوية في أيرلندا ميت إيرين، إنه من المستحيل التنبؤ بحجم التأثير الذي قد يتركه إعصار لورينزو على أيرلندا ، لكن مسار العاصفة سيصبح أكثر وضوحًا خلال الـ 48 ساعة القادمة، وفق ما أفادت به صحف بريطانية.



ويبعد إعصار لورينزو حاليًا أكثر من 3200 كم ، جنوب غرب جزر الأزور في البرتغال.



أضافت إيرين إنها تواصل "مراقبة" نظام الطقس عن كثب ، قائلة إن المسار الدقيق للإعصار وقوته "غير مؤكد".



وتخوفت إيرين من أن يتحول الاعصار إلى درجة "خطيرة للغاية" قبل أن يضرب الشواطئ الأيرلندية مع ارتفاع موج البحر.



وتوقعت أن تتضح الأمور يومي الأربعاء والخميس، وتم إصدار تحذير من هطول أمطار شديدة على أيرلندا اليوم.



وتعقد كل من إيرين والمركز القومي الأمريكي للأعاصير مناقشات يومية حول تطورات العاصفة.



ووفقا للتطورات الحالية، فقد عزز الاعصار لورينزو درجته ليصبح إعصار من الفئة 5 ، مع سرعة رياح تبلغ 250 كم / ساعة.