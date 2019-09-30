غدا.. نقابة الصحفيين تحتفل بنصر أكتوبر وتكرم عددا من رموز القوات المسلحة

تعقد نقابة الصحفيين مساء غدا احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.



وأعلن حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، عن تكريم النقابة عددا من رموز حرب أكتوبر على هامش احتفاليتها بذكرى النصر المجيدة، في السابعة غدٍ الثلاثاء.



وأشار إلى انه سيجري تكريم اسم الفريق سعد الدين الشاذلي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة فى حرب أكتوبر، وتكريم اسم الفريق إبراهيم العرابي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق وقائد الفرقة ١٢ مدرعات إبان حرب أكتوبر، والفريق أركان حرب السيد حمدى القائد الأسبق لسلاح الدفاع الجوى وأحد ابطال الحرب، وكذلك سيتم تكريم الإعلامى الكبير حمدى الكنيسى رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، والذي كان مراسلًا حربيا فى للإذاعة آنذاك.