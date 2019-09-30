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مرأة

بالتقليم والترطيب.. كيف تعتني بأظافر طفلك

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 03:53 م
صدى البلد
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قسم المرأة
يجب العناية المستمرة بأظافر الطفل، عن طريق تقليمها وترطيبها، فيوصي الأطباء بأن تهتم الأم بأظافر أولادها حتى يبلغون الـ9 أعوام ثم يعتمدون على أنفسهم، فالحفاظ على الأظافر يمنع تكوين الجراثيم وانتشار العدوى من خلالهم ، فنقدم كيفية الحفاظ على اظافر الطفل في خطوات بسيطة، وفقًا لموقع “wikihow”.

قص الأظافر
تنمو أظافر الطفل الرضيع سريعًا فعليك تقليمها مرة كل أسبوع، ولكن عند بلوغه للعام الأول، فإنها تنمو بشكل كاف في غضون أسبوعين، فعليكي متابعة أظافر الطفل بطريقة أسبوعية حتى لا يخدش جلده، فقومي بتقليمها بإستخدام مقص الأظافر الخاص به بطريقة مستقيمة.

تنعيم الأظافر
بمجرد قص الأظافر بإستخدام المقص، ابحثي عن الحواف الخشنة التي يمكن أن تخدشه بسهولة وقومي بإزالتها عن طريق التنعيم بإستخدام المبرد الصغير.

وقت تقليم الأظافر
يفضل تقليم أظافر طفلك عند الاستحمام أو اثناء الاستحمام بالماء الدافئ، لتسهيل عملية القص دون البكاء أو اللعب لاسترخاء الطفل بالماء، ولكن اذا كان طفلك لديه فرط بالحركة فعليكي تقليم اظافره أثناء نومه.

اللعب أثناء قص الأظافر
يعتمد أغلب الأطفال على اللعب في ممارسة كل عادتهم اليومية، كما انهم غير متعاونين عند تقليم الأظافر، فإنه يثير الغضب ويلجأ للعصبية المفرطه والبكاء، فعليكي تحويل تلك الفترة بأنها تكون فترة لعب والاستمتاع بالمرح، واستخدام الألعاب الصغيرة لأنشغاله بها.

علاج الأظافر المُصابة
قد يعاني الطفل بالإصابة في اظافره بعد عملية التقليم، فإذا لاحظتي احمرارًا أو تورمًا في إحدى الأظافر قومي بوضعها في ماء دافئ بملح عدة مرات في اليوم الواحد لمنع تكوين البكتريا عليهم.

ترطيب الأظافر
الاعتناء بأظافر الطفل أمر هام للغاية، فبمجرد تقليمها يتم وضع عليها كريم مرطب للحفاظ على صحة الأظافر وعدم انشقاقهم.
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