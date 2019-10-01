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لتنمية المحاصيل المطرية.. افتتاح أول فصل متخصص بالزراعة المطرية في مطروح.. والتين والزيتون والبطيخ والعنب أشهر المحاصيل

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 01:00 ص
أول فصل متخصص بالزراعة
أول فصل متخصص بالزراعة المطرية
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ايمن محمود
  •  تنمية الزراعات المطرية بمطروح
  •  افتتاح أول فصل متخصص في الزراعة المطرية بمطروح
  •  الفصل يسهم في زيادة الاهتمام بالزراعات المطرية وتنميتها
  •  أشهر الزراعات التي تشتهر بها مطروح التين والزيتون والبطيخ والعنب


تحظى الزراعات الصحراوية المطرية بأهمية كبيرة واهتماما كبيرا للحصول عليها نظرا لقيمتها الغذائية العالية، وخلوها من الأسمدة الكيماوية الضارة.

ويعد محصول التين والزيتون أهم المحاصيل الزراعية التي تشتهر بها محافظة مطروح بمدنها المختلفة وتنتشر بأرضها اعتمادا علي مياه الأمطار.

حيث تنتج أراضى مطروح، أفضل أنواع التين الصحراوي بالإضافة إلى الزيتون الذى يستخدم فى التخليل وصناعة زيت الزيتون ويتمتع بقيمته الغذائية العالية.

وانتشرت بمحافظة مطروح منتصف القرن الماضى زراعة المحاصيل خاصة التين والزيتون بالإضافة إلى الزراعات الموسمية كالبطيخ والعنب والكانتلوب وبعض أنواع الخضراوات.

ونظرا لأهمية تلك المحاصيل، فقد افتتح اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، فصل الزراعة المطرية بمركز التنمية المستدامة كأول مدرسة زراعية متخصصة في الزراعات المطرية التي تتميز بها محافظة مطروح. لتأهيل الطلاب وتدريبهم في ذلك المجال.

وذلك بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح ومركز بحوث الصحراء، بحضور الدكتور نعيم مصيلحى رئيس مركز بحوث الصحراء والمحاسب محمد أبوغنيمة السكرتير العام واللواء محمد أنيس السكرتير المساعد والدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس محمود الأمير مدير عام مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح ومسئولي التدريب.

وأوضح الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم أن إقامة ذلك الفصل المكون من 36 طالبا يأتى تقديم خدمة تعليمية متميزة في مجالات التنمية الزراعية وكذلك ربط التعليم الزراعي باحتياجات سوق العمل الفعلية من خلال إنشاء فصل تعليمي متميز ومتخصص في الزراعة المطرية يكون نواة لإنشاء مدرسة زراعية متقدمة تضم الطلاب المتميزين بالمدارس الزراعية الثلاثة بسيوة وفواكه والبنجر تحت إشراف مركز بحوث الصحراء.

وأضاف أن الفصل الجديد يهدف، لتقديم فرص تدريب وتأهيل الطلاب لمواجهة متطلبات سوق العمل وتخريج طالب ذي مهارات عالية تتفق مع المعايير القومية والعالمية للمهارات والمعارف.

وأشار إلى أن الزراعات المطرية كمحصول الزيتون والتين من أهم الزراعات التي تشتهر بها محافظة مطروح ومصدر دخل للعديد من المزارعين كما أن الزيتون المطروحى والسيوى يعدان من أجود أنواع الزيتون بمصر والذى يتم أيضا تصديره للخارج.

بينما أكد الدكتور نعيم مصيلحى رئيس مركز بحوث الصحراء دعم المركز محافظة مطروح وخطوات التنمية خاصة الزراعية والحيوانية لخلق كوادر متخصصة مع ما يقوم به من تدريب وتأهيل للطلاب والباحثين لخدمة المجتمع المحلى.

وأشاد محافظ مطروح بافتتاح الفصل الجديد والذى يخدم المجتمع المحلي خاصة مجال التنمية الزراعية ويواكب أهداف التنمية بالمحافظة، لخلق كوادر متخصصة في الزراعة المطرية وأهمية التوعية بالحفاظ على الثروة الزراعية والحيوانية وتنميتها خاصة مع ما تتميز به مطروح، كأغنام البرقى وغيرها مع تقديم محافظة مطروح لكافة الدعم و شكر القائمين على إقامة هذا الفصل المتخصص وأهميته وتهنئة الطلاب لإلحاقهم بهذا النوع من التعليم المتخصص وإلحاق المتفوقين منهم بالجامعة.
لتنمية المحاصيل المطرية.. افتتاح أول فصل متخصص بالزراعة المطرية في مطروح.. والتين والزيتون والبطيخ والعنب أشهر المحاصيل
لتنمية المحاصيل المطرية.. افتتاح أول فصل متخصص بالزراعة المطرية في مطروح.. والتين والزيتون والبطيخ والعنب أشهر المحاصيل
لتنمية المحاصيل المطرية.. افتتاح أول فصل متخصص بالزراعة المطرية في مطروح.. والتين والزيتون والبطيخ والعنب أشهر المحاصيل
لتنمية المحاصيل المطرية.. افتتاح أول فصل متخصص بالزراعة المطرية في مطروح.. والتين والزيتون والبطيخ والعنب أشهر المحاصيل
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