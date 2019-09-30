إيداع طفل عثر عليه بمحطة قطارات المنيا فى مؤسسة رعاية





وتبين أن الطفل من مركز المنشأة بمحافظة سوهاج وتم ركوبه القطار بالخطأ ونزل إلى محطة المنيا كما تم التنسيق مع خط نجدة الطفل 16000 للتعاون للوصول الى أحد من أهله عن طريق حماية الطفل بسوهاج.



وأكدت رشا فؤاد مقرر الوحدة العامة أن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا يولي اهتماما خاصا بملف حماية الطفولة وبمتابعة اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة.



أودعت وحدة حماية الطفل بالمنيا طفلا يبلغ من العمر 9 سنوات وجد بمحطة قطارات المنيا بعد ركوبه القطار عن طريق الخطأ ونزوله بمحطة المنيا.حيث ورد للوحدة بديوان عام محافظة المنيا ، حالة الرصد للطفل (م.ر.ع) 9 سنوات بالصف الثالث الابتدائي والذي تم العثور عليه فى محطة قطار المنيا.على الفور قامت رشا فؤاد موسى مقرر الوحدة العامة لحماية الطفل بالتواصل مع الوحدة الفرعية لحماية الطفل مركز المنيا ، وتكليف أحمد خالد العضو القانوني بالوحدة الفرعية بالتوجه فورا إلى مكان الواقعة والتأكد من صحة البلاغ واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية هذا الطفل.حيث تم إيداع الطفل فى إحدى مؤسسات الرعاية بنين بالمنيا بالتعاون مع أجهزة الشرطة ورئيس الوحدة المحلية لمركز المنيا ومدير مؤسسة الرعاية بنين لتوفير سبل الرعاية اللازمة للطفل لحين تسليمه إلى أهليته..