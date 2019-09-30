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أخبار العالم

شاهد.. لحظة انفجار ناقلة نفط في كوريا الجنوبية

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 03:14 م
انفجار ناقلة نفط
انفجار ناقلة نفط
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دعاء أبوهشيمة
أفادت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية بانفجار ناقلة نفط صباح اليوم في ميناء مدينة أولسان الواقعة في الجزء الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة الكورية، وكانت تحمل علم جزر كايمان.

وأظهر مقطع فيديو، الذي وثقه عدد من الشهود العيان، الانفجار الضخم والذي شبهته وسائل لاإعلام بالانفجار النووي حيث وصلت ألسنة النيران إلى الناقلة المجاورة " Bow Dalian"؛ بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال أحد رجال الإنقاذ: "لقد تم إخماد الحريق بشكل كامل، حيث لم يؤد الانفجار إلى أي تأثير في عمل المحطة. وكانت السفن راسية هناك من أجل عمل إصلاحات".

ووفقا لمسؤولين محليين، فإن خفر السواحل الآن يقوم بالتحقيق في مسببات الحادثة.

وأصيب 18 شخصا جراء الانفجار تفاوتت اصاباتهم بين المتوسطة والخطيرة، إلا أن حوالي 25 شخصا من العاملين على متن الناقلة، بما في ذلك الروس والفلبينيين، لم يصابوا بجروح، وقد تم إجلاء طاقم الناقلة المجاورة أيضا البالغ عددهم 21 بحارا.

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