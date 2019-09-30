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تعليم

أبرزها الجوالة والمسابقات الرياضية .. جهود مكثفة لـ الجامعات فى دعم الأنشطة الطلابية

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 03:47 م
الانشطة الطلابية
الانشطة الطلابية باجامعات
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كريم ناصر
تنظم الجامعات المصرية على مدار العام العديد من الانشطة الطلابية بهدف توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب من جانب وبينهم وبين أعضاء هيئة التدريس على جانب آخر، فضلا عن المساهمة في الترفيه عن الطلاب فى فترة الدراسة و المساعدة على اكتساب العديد من المهارات، حيث يتم تخطيط هذه الأنشطة وتنفيذها تحت إشراف اتحاد طلاب الجامعة والإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

وتضم إدارات رعاية شباب الجامعات العديد من اللجان للأنشطة الطلابية ومنها ( النشاط الاجتماعى والرحلات ،النشاط الفني والأدبي ،نشاط الجوالة والخدمة العامة، الأنشطة الرياضية ، الأنشطة الثقافية )

ويعرض صدى البلد بعض مهام و مجالات هذه الأنشطة التي تنظمها الجامعات ومنها :

١- النشاط الاجتماعى والرحلات
يضم هذا النشاط الرحلات والمعسكرات والأنشطة الترويحية الجماعية والحفلات والمسابقات الترفيهية، كما يشمل العديد من المسابقات مثل: الشطرنج – مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية - الزيارات الميدانية .

٢- النشاط الفني والأدبي
يهدف إلى تنمية الهوايات وإبراز مواهب الطلاب الفنية، من غناء فردي وجماعي، وعزف فردي وجماعي، وتمثيل مسرحي وفنون تشكيلية، وتدعم اغلب الجامعات وعلى رأسهم جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان هذا النشاط من خلال ميزانية خاصة به.

و يظهر هذا النشاط فى العروض المسرحية الفنية التى تنظمها الجامعات سنويا واشهرها عروض جامعة القاهرة التى تتميز بٱقامة العديد من المسرحيات الغنائية و تٱسيس فرق مسرحية.

٣- نشاط الجوالة والخدمة العامة
تشجع الجامعات الطلاب فرادى أو جماعات على التقدم بخطة للنشاط اليدوي من خلال إدارة رعاية الطلاب، ويهدف هذا النشاط إلى غرس مبادئ إنكار الذات والاعتماد على النفس وبذل الجهد والعطاء والابتكار، حيث انه يعتمد على الصناعات و الحرف اليدوية

و يظهر هذا النشاط بالمهرجان السنوي لنشاط الاسر و الجوالة الذى يعقد فى اخر العام الدراسى بين الجامعات

٤- الأنشطة الرياضية
تدعمها الجامعات من خلال توفير صالات ألعاب رياضية مجهزة بأحدث الأجهزة الرياضية و ملاعب الرياضية الخضراء المهيأة لممارسة الرياضات المختلفة.
وتنفذ جامعة حلوان هذا النشاط عن طريق تنظيم مسابقة فى كرة القدم لكافة كليات الجامعة بين الطلاب واعضاء هيئة التدريس لنشر روح التعاون بينهم

٥- الأنشطة الثقافية
يتيح النشاط الثقافي فرصًا عديدة للطلاب للتعبير الحر عن آرائهم في قضايا المجتمع والمشاركة في حل المشكلات التي تواجههم، وكذلك إتاحة الفرصة للطلاب المبدعين في مجالات الأدب المختلفة؛ لإظهار مواهبهم في الشعر والكتابة القصصية وغيرها من فنون الأدب الأخرى.
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