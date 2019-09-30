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منوعات

مايكروسوفت تستخدم الواقع الافتراضي لتعليم الأطفال قواعد الفيزياء

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 03:59 م
مايكروسوفت
مايكروسوفت
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آية جمعة

استخدمت شركة مايكروسوفت تقنية الواقع المعزز لتعليم طلاب المدارس المتوسطة حول مفاهيم الفيزياء المعقدة في الجاذبية الصغرى -القوة التي تحكم الحركة في جميع أنحاء الكون-، وفقًا لموقع فينشر بيت التقني.

وستمكن هذه التجربة الطلاب من استكشاف مبادئ الفيزياء، مثل قوانين نيوتن الثانية والثالثة للحركة، من خلال مشروع جديد يسمى مختبر الجاذبية الصغرى (Microgravity Lab).

يعد مختبر Microgravity نتيجة للتعاون بين فريق Microsoft للمتدربين في فانكوفر وناسا، وهو مختبر إنه يحاكي الظروف التي يعيشها رواد الفضاء أثناء وجودهم في الفضاء، مما يسهل على الطلاب فهم مفاهيم الفيزياء المعقدة هذه.

وقال ماثيو إ. والاس ، اختصاصي التعليم في ناسا: "مفهوم الجاذبية الصغري يساء فهمه في الغالب من قبل الطلاب الذين يتعلمون عن رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية".

وأضاف: "إن توفير عالم واقعي افتراضي لهم لاستكشاف ظواهر الحياة في المدارس هو وسيلة ممتازة لإشراك الطلاب وترسيخ فهمهم للمفاهيم المتعلقة بالقوة والكتلة وتسارع الجاذبية."
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