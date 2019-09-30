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برلمان

محمد فؤاد يجدد مخاطبة شيخ الأزهر لسرعة إبداء الرأي في قوانين الأحوال الشخصية

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 03:46 م
الدكتور محمد فؤاد،
الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب
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معتز الخصوصى
تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمي مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، بخطاب للإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف،، بشأن مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المقدمة من النواب.

وتابع أنه الي الآن لم يرسل الأزهر تعليقاته علي مشروعات القوانين المرسلة من مجلس النواب مما تسبب في تعطيل مناقشة مشروعات القوانين وإرتفاع المشكلات الناجمة عن القانون الحالي والتي كان آخرها حادث الطفلة "جنة".

وثمن "فؤاد" في نص الخطاب الدور الإنساني للإمام الأكبر بشأن قضية الطفلة "جنة" وشعوره النبيل تجاه القضية وإهتمام فضيلته بالأمر بشكل شخصي.

وقال "فؤاد" من هذا المنطلق نجدد خطابنا لفضيلتكم بشأن موقفكم تجاه قوانين الأحوال الشخصية المقدمة من النواب داخل المجلس وعدم إبداء رأي الأزهر فيهم حتي الآن؛ حيث سبق وأرسلنا لكم خطابا بتاريخ 4\12\2018.

وأضاف "فؤاد" أننا نلاحظ مواقف الأزهر الحكيمة في الآونة الأخيرة لوحدة الصف والحفاظ علي الترابط إلا أننا نري سعي مؤسسة الأزهر نحو وضع حلول إجتماعية وبدائية بشأن مشكلات الأحوال الشخصية وسعيها لتشكيل لجنة تعد مشروع قانون مستقلا من خلال الأزهر؛ دون الإلتفات الي الإختصاص الدستوري الأصيل والمتمثل في إبداء الرأي حول مشروعات القوانين المقدمة ذات الصلة بأمور الدين.

وأشار "فؤاد" الي أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد صرحت مرارا وتكرارا أن السبب الرئيسي في تعطيل مناقشة مشروع القانون عدم إبداء رأي الأزهر لرأيه حتي الآن.

وأكد "فؤاد" علي ضرورة النظر في مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المعروضة أمام المشيخة؛ ونظرا لما أصبح المجتمع يعانيه من تكرار حوادث التعدي علي الأطفال ومشكلات الرؤية والحضانة وخلافه أصبح ضرورة إبداء المشيخة رأيها أمرا هاما لحل أزمة هي الأبرز في المجتمع.
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