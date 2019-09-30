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رئيس التحرير
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مرأة

في أسبوعين بس .. أقضي على الكرش بأغرب طريقة

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 04:03 م
صدى البلد
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قسم المرأة
لا شك أن مظهر المرأة الخارجي وجمالها من اكثر الأمور التي من شأنها أن تعزز ثقتها بنفسها أو تشعرها بفقدان الثقة، لذلك من الهام جدا أن تجد المرأة نفسها تمتلك قوام رائع وجذاب، دون اي بروز أو "كرش" لأنه يمنح مظهر غير لائق.

ولهذا السبب تسعى كل السيدات للبحث عن كل ما هو جديد للحصول على قوام رشيق بدون بروز البطن، فمنهم من تلجأ للتدخل الجراحي وعمليات نحت القوام وشفط الدهون، ومنهم من تلجأ للأدوية والوصفات طويلة الأجل دون فائدة، لحسن الحظ نشر موقع "bold sky" اسهل طريقة للتخلص من دهون البطن والكرش نهائيًا في خلال اسبوعيين فقط بأستخدام الثلج.

تعد كمادات الثلج هي الأحدث في عالم اللياقة البدنية ، كما أن مفعولها سريعًا ويأتي بنتائج إيجابية ومذهلة خلال إسبوعين ، على عكس كثير من الوصفات التي يكون تأثيرها ضعيف و يظهر بعد مدة طويلة من الاستخدام مما يصيب كثير من السيدات بالاحباط.

والطريقة تتم عن طريق وضع قوالب الثلج في كيس بلاستيكي وتدليك منطقة البطن به بشكل دائري مرة مع عقارب الساعة وأخرى عكسها لمدة 30 دقيقة ، تعمل هذه الطريقة السحرية على التخلص من الكرش نهائيًا ، حيث أن هذه الوسيلة أسرع وسيلة لحدوث عمليات التمثيل الغذائي بشكل أسرع ، كما أنها تعمل على تحويل الدهون الثلاثية الى دهون أحادية مما يسهل على الجسم التخلص منها.
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