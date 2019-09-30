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محافظات

حملات نظافة مكبرة وصيانة لأعمدة الإنارة بقرى أبوقرقاص

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 04:27 م
حملات نظافة
حملات نظافة
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ايمن رياض
نفذت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص جنوب المنيا حملة مكبرة للنظافة والتجميل ورفع المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجميع، ونقلها للمقالب العمومية للقضاء على ظاهرة انتشار القمامة والحد من التلوث البيئي.

وقال العقيد محمد صلاح رئيس المركز إن الحملة شملت قري بني موسي وإتليدم وأبيوها وأبوقرقاص البلد وبني عبيد وبني حسن الشروق وجريس ونزلة أسمنت، بالإضافة إلي رفع كفاءة مدخل ومخارج المدينة، وتهذيب الأشجار ودهان الأرصفة بطريق مصر أسوان الزراعي.

وأضاف رئيس المركز أنه تمت  إزالة حالتي تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية في المهد على مساحة 2 قيراط بقرية أبوقرقاص البلد التابعة للمركز, والتحفظ على مواد البناء المستخدمة وتحرير محضر بالواقعة ، بالإضافة لتنفيذ أعمال تجميل وتشجير ودهان وصيانة أعمدة الإنارة بالطرق الرئيسية, وذلك لإضفاء المظهر الحضاري والجمالي على مداخل الوحدات القروية، والحفاظ على رقعة الأراضي وحرم الطريق العام.

وأكد أن الوحدة المحلية تستمر في الحملات للتصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعد في مهدها, واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات. 

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