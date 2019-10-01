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فيديوجراف| هاني رمزي يسخر من هند صبري في الجونة

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 06:04 م
هند صبري
هند صبري
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منار شعبان
علق الفنان هاني رمزي على صورة صديقته الفنانة التونسية هند صبري بطريقة كوميدية بسبب إطلالتها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ3؛ حيث أطلت بـ بدلة سوداء.

نشر هاني رمزي تغريدة على تويتر لصورة صممها الجمهور تجمعه مع هند صبري في مهرجان الجونة وصورة له من فيلمه غبي منه فيه.

وعلق قائلا: "نفس الوقفة ونفس الشموخ بس طبعا هند قمر مبروك على الجايزه وتستحقى أكتر من كده لأنك ممثله عبقرية".

ولمعرفة المزيد من التفاصيل يمكنك متابعة الفيديوجراف التالي.
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