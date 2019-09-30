مفاجأة .. 3 نصائح غير متوقعة للقضاء على شحوب البشرة



عند الشعور بشحوب البشرة بشكل مبالغ فيه ينبغي إجراء بعض التحاليل والفحوصات وزيارة الطبيب للاطمئنان على الصحة، والالتزام بتناول طعام صحي ومفيد، وبالأخص الخضراوات الطازجة، خاصة الورقية سيكون له تأثير جيد في هذه الحالة.



وهناك مجموعة من النصائح التي تحافظ على نضارة البشرة وعدم شحوبها، وفقا لما أشار إليه موقع " web md"



- استخدام الزيوت الطبيعية الموجودة في البرتقال أو اللافندر، ونضع منها كمية بسيطة على اليد ونوزعها على بشرة الوجه بعد تنظيفها جيدًا، وينبغي وضع الزيوت بعد عمل ماسك للبشرة وترطبيها جيدًا، وغسلها مرة بماء ساخنة وبعد ذلك نغسلها من 3 إلى 4 مرات بالماء البارد.



- عمل كمادات للبشرة باستخدام قطنة مبللة بالماء والملح، وبعد عملها نضع كمادات بقطن مبلل بلبن دافئ لمدة 3 دقائق.



- عمل مساج للبشرة باستخدام فوطة مبللة بماء ساخنة، عبر تحريكها على البشرة بشكل دائري لمدة 10 دقائق، صباحا ومساء، مع وضع شرائح الخيار على البشرة، أو كمادات بعصير الخيار البارد.

البشرة الشاحبة أو أصفرار الوجه، حالة تعاني منها كثير من الفتيات وتعكر مزاجهن لأنها تعطي مظهرا مريضا وكبيرا في السن لأي فتاة شابة، ولهذه المشكلة أسباب مختلفة بعضها قد يكون لسبب صحي كالإصابة بالأنيميا، أو مشكلات الكبد والكلى.