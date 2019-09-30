32 مكتب تموين تستقبل تظلمات المستبعدين في سيناء



وقال إن المستبعدين بسبب ارتفاع شريحة استهلاك الكهرباء يتم تقديم بيان معتمد من شركة الكهرباء يفيد بمتوسط الاستهلاك الشهري وإحضار إيصالات الكهرباء لأصحاب البطاقة تفيد بمتوسط استهلاكه الشهري.



والمستبعدون بسبب ارتفاع المرتب الحكومي أو المعاشات، يتم تقديم بيان بإجمالي مفردات المرتب من جهة العمل، برنت من التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات العالية يوضح قيمة معاشه الشهري، بالإضافة إلى أي صورة للبطاقة التموينية المراد تفعيلها".



أما المستبعدون بسبب ارتفاع المصاريف الدراسية، يتم تقديم شهادة معتمدة من التعليم توضح قيمة المصاريف السنوية المدفوعة لكل ابن.



والمستبعدون بسبب امتلاك سيارة أو أكثر يتم تقديم شهادة معتمدة من المرور تفيد بأن الفرد المدون أمامه امتلاك سيارة لا يملك سيارة من عدمه وتحديد نوع وموديل السيارة.



والمستبعدون بسبب حيازة زراعية يتم تقديم شهادة معتمدة من الجمعية الزراعية التابع لها صاحب البطاقة توضح مدي حيازته لأرض زراعة من عدمه ومساحة الحيازة وصورة من البطاقة التموينية المراد تفعيلها.



أعلن فتحي راشد ابو حمده وكيل وزارة التموين بمحافظة شمال سيناء أن مكاتب التموين استعدت لاستقبال التظلمات الخاصة بالمستبعدين من بطاقات التموين، بناء على التوجيه الوزاري في هذا الشأن .وأشار إلى أنه يوجد 32 مكتبا على مستوى المحافظة جاهزة لقبول التظلمات.وأكد أن أهالي رفح والحسنة ونخل وجزء من أهالي الشيخ زويد يتم تلقي طلبات الالتماس الخاصة بالمستبعد بمقر ديوان المديرية بالعريش .وقال انه من يرغب في الحصول علي خطابات موجهة الي احدي الجهات المعنية ،سيتم إعطاؤه الخطاب الذي يفيد أنه تم استبعاده موضحا فيه السبب حتي يثبت أنه يستحق صرف التموين الشهري.وأشار راشد إلى أنه تم توجيه تعليمات الي مديري الإدارات بمراكز المحافظة بالتيسير على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية الموقوفة تموينيا بقرار لجنة العدالة الاجتماعية.ويتم مراجعة التظلمات المقدمة من المواطنين وتسجيلها على نظام موقع تموين دعم مصر، موضحا "الرقم القومي، رقم المحمول ورقم البطاقة الذكية ونوع التظلم".وأضاف أنه بعد قبول التظلمات وفحصها سوف تقوم المكاتب بإرسالها إلى مديرية التموين والتى بدورها سوف تتولى إرسالها إلى ديوان عام الوزارة ومرفق بها cd.وأوضح وكيل الوزارة، أن المستبعدين بسبب جمارك عالية إحضار شهادة من الجمارك تفيد بقيمة ما يدفعه من جمارك، بالإضافة إلي البطاقة التموينية المراد تفعيلها.أما المستبعدون بسبب ارتفاع قيمة الضرائب ، عليهم إحضار شهادة معتمدة من مصلحة الضرائب تفيد بقيمة الضرائب المدفوعة سنويا.