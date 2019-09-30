Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

إحالة مدير مدرسة بني حافظ للتعليم الأساسي بملوي للتحقيق

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 04:08 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن رياض
أحال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، مدير مدرسة بني حافظ للتعليم الأساسي بمركز ملوي للتحقيق من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية وذلك لتدنى مستوى النظافة وعدم اتباع قواعد الأمن والسلامة واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب خلال اليوم الدراسي.

جاء ذلك خلال جولة للمحافظ يرافقه اللواء وجدى زقزوق رئيس مركز ملوى ، حيث تابع عدد من القطاعات الخدمية للتأكد من مستوى الخدمات العامة للمواطنين ومدى تحسن الأداء.

وتابع المحافظ خلال جولته اعمال انشاء مستشفى ملوي العام والتي قاربت على الانتهاء ، كما تابع الأعمال الإنشائية لكوبري المحرص بطول 55 مترا وعرض 12 مترا وبتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 11 مليون جنيه ليربط الكوبري بين قرى شرق وغرب المدينة ، موجهًا القائمين بالأعمال بالالتزام بالخطة الزمنية المحددة للانتهاء ، تمهيدًا لافتتاح الكوبرى والتيسير على المواطنين.

وتفقد أعمال تجميل مداخل مدينة ملوى والتي شملت ( زراعة وتهذيب الاشجار، دهان البلدورات ، رفع المخلفات) موجها برفع تراكمات القمامة والمخلفات أولا بأول ونقلها للظهير الصحراوي وتطهير ترعة المحرص وازالة المخلفات منها ضمانًا لسريان المياه مع تشجير وتجميل الطريق لاضفاء مظهر جمالي وحضاري على المركز.

والتقى المحافظ خلال جولته بعدد من المواطنين واستمع الى مطالبهم ، كما تابع الحالة المرورية في شوارع المدينة، موجهًا بتكثيف التواجد المروري لضبط الشارع واحكام الرقابة والتصدي للمخالفين وتحقيق سيولة مرورية وتأمين حركة السيارات وعبور المواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

محمد صلاح القائد الجديد .. حسام البدرى يحسم ملفات شائكة بـ منتخب مصر

محمد مرجان: أطالب بالكشف عن القوى العقلية لرئيس الزمالك

أفضل أندية أوروبا هذا الموسم.. ليفربول يتصدر واختفاء برشلونة

حيلة عجيبة تخلصك من انسداد البالوعات والأحواض

حبيب قلبي وبموت فيه.. رسالة غريبة من مذيعة على الهواء.. فيديو

فايلر يهدد عرش الأسطورة مانويل جوزيه في الاهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعشاق سيارات الدفع الرباعي.. دفندر 2020 بتكنولوجيا القيادة عن بعد.. صور

الحادث كبير وليس سهلا.. قطار الحرمين ظل يحترق 15 ساعة.. أمير مكة يكشف تفاصيل مهمة | صور

فوائد البلح الأحمر.. 15 ميزة تجبرك على تناوله