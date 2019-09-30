إحالة مدير مدرسة بني حافظ للتعليم الأساسي بملوي للتحقيق

أحال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، مدير مدرسة بني حافظ للتعليم الأساسي بمركز ملوي للتحقيق من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية وذلك لتدنى مستوى النظافة وعدم اتباع قواعد الأمن والسلامة واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب خلال اليوم الدراسي.



جاء ذلك خلال جولة للمحافظ يرافقه اللواء وجدى زقزوق رئيس مركز ملوى ، حيث تابع عدد من القطاعات الخدمية للتأكد من مستوى الخدمات العامة للمواطنين ومدى تحسن الأداء.



وتابع المحافظ خلال جولته اعمال انشاء مستشفى ملوي العام والتي قاربت على الانتهاء ، كما تابع الأعمال الإنشائية لكوبري المحرص بطول 55 مترا وعرض 12 مترا وبتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 11 مليون جنيه ليربط الكوبري بين قرى شرق وغرب المدينة ، موجهًا القائمين بالأعمال بالالتزام بالخطة الزمنية المحددة للانتهاء ، تمهيدًا لافتتاح الكوبرى والتيسير على المواطنين.



وتفقد أعمال تجميل مداخل مدينة ملوى والتي شملت ( زراعة وتهذيب الاشجار، دهان البلدورات ، رفع المخلفات) موجها برفع تراكمات القمامة والمخلفات أولا بأول ونقلها للظهير الصحراوي وتطهير ترعة المحرص وازالة المخلفات منها ضمانًا لسريان المياه مع تشجير وتجميل الطريق لاضفاء مظهر جمالي وحضاري على المركز.



والتقى المحافظ خلال جولته بعدد من المواطنين واستمع الى مطالبهم ، كما تابع الحالة المرورية في شوارع المدينة، موجهًا بتكثيف التواجد المروري لضبط الشارع واحكام الرقابة والتصدي للمخالفين وتحقيق سيولة مرورية وتأمين حركة السيارات وعبور المواطنين.

