عملى وبارد.. الجدى وعلاقته الصعبة مع الحمل وكيفية استمرارها

تتميز شخصية برج الجدى بأنها من أكثر الأبراج برودة، ويستغرق الكثير من الوقت لاتخاذ القرار المناسب عن باقى الأبراج، وذلك لطبيعته العملية فهو لا يحب أن تأخذ حياته العاطفية الكثير من الوقت، وفى أغلب الأوقات لا يعترف بالحب.



قالت خبيرة الأبراج منى أحمد، إن برج الجدى من أكثر الأبراج المختلفة فهو لا يحب التعبير عن مشاعره كثيرًا، ولذلك لا يتفق مع كثير من الأبراج ولكن بالأكثر برج الحمل فهما يختلفان عن بعض كثيرًا.



وأضافت خبيرة الأبراج وعلم الفلك أن برج الجدى يفضل الهدوء ولكن الحمل يفضل السرعة، والجدى يأخذ الكثير من الوقت فى التفكير على عكس برج الحمل الذى لا يستغرق الوقت ويتسرع فى اتخاذ القرار، وفى العلاقة الجدى لطبيعته الباردة لا يهتم بشريك حياته على عكس برج الحمل الذى يعطى الكثير من الحب ويهتم كثيرا بشريك الحياة.



وأكملت منى أحمد أن برج الجدى عندما يعبر عن حبه يشعر بأنه صغير وذلك بسبب طبيعته العملية، على عكس الحمل الذى يفضل فى كل الأوقات التعبير عن حبه.



وأوضحت منى أحمد أنه إذا كان الطرفان يريدون الاستمرار فى العلاقة يجب على برج الحمل تحمل المسئولية والتزام الصمت فى العلاقة ولكنها ستكون من أصعب العلاقات على برج الحمل.

