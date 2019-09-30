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تعليم

"العزبة 2025".. مشروع لطلاب الجامعات هدفه تنمية العملية التعليمية بعزبة خير الله

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 03:53 م
مشروع 2025
مشروع 2025
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قسم التعليم
ينظم مجموعة من طلاب الجامعات المصرية المختلفة ،احد نماذج محاكاة الحكومات وهو نموذج محاكاة "الكونجرس الأمريكي"، الذي يتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات من بينها "مشروع العزبة 2025".

و يعد مشروع العزبة 2025 ، أحد الأنشطة الطلابية التى تنفذها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، من أجل المساعدة في حل مشكلات توفير الخدمة التعليمية المناسبة للأطفال، بعزبة خير الله .

كما يهدف المشروع، تمكين أمهات الأطفال اقتصاديا حتى يتمنكوا من الإنفاق على تعليم أبنائهم، وتنفيذ أنشطة المشروع في جمعية عطاء الإسلام لتنمية المجتمع المحلي بعزبة خيرالله .

ويهدف المشروع ، الى تحسين المستوى التعلمي لعدد 150 طفلا من أطفال عزبة خيرالله في المرحلة العمرية بين 6 – 10 سنوات، حتى يصل الأطفال للمستوى التعليمي الذي يتناسب مع عمرهم، وتقويم سلوكيات الأطفال الملتحقين بالمشروع من خلال مجموعة من الأنشطة التربوية، وتقديم المساعدات العينية الموسمية لـ300 أسرة في عزبة خيرالله كل عام حتى نهاية المشروع، وتدريب 10 – 15 من السيدات المعيلات لأسرهن، كل عام على حرف الخياطة والتفصيل والتسويق لمنتجاتهم، وإنشاء مشغل للخياطة يضم جميع السيدات المستفيدات من التدريب والتسويق للمنتجات التي ينتجها المشغل لتمويل أنشطة المشروع، ومحو أمية 10 سيدات من أمهات عزبة خيرالله كل عام.

كما يهدف المشروع لنشر ثقافة ريادة الأعمال الاجتماعية بين شباب عزبة خيرالله لضمان استمرار عملية التنمية في العزبة من خلال شبابها، ورفع مستوى أمهات وسيدات العزبة بطرق التربية السليمة لأبنائهن بالإضافة للتوعية الصحية للسيدات.

وأوضح الطلاب المشاركون في المبادرة، أن الهدف من النموذج، هو توفير خدمة تعليمة متطورة تعتمد على المزج بين اللعب والتعلم، والسعي لتحسين الظروف الاقتصادية لأسر الأطفال عن طريق مشاريع التمكين الاقتصادي.
"العزبة 2025".. مشروع لطلاب الجامعات هدفه تنمية العملية التعليمية بعزبة خير الله
"العزبة 2025".. مشروع لطلاب الجامعات هدفه تنمية العملية التعليمية بعزبة خير الله
"العزبة 2025".. مشروع لطلاب الجامعات هدفه تنمية العملية التعليمية بعزبة خير الله
"العزبة 2025".. مشروع لطلاب الجامعات هدفه تنمية العملية التعليمية بعزبة خير الله
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