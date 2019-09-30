تعرف على حملة قومي المرأة ببني سويف تحت شعار .. «بلدي أمانة»

نجحت حملة المجلس القومي ببني سويف تحت عنوان بلدي أمانة خلال "اليوم الأول" ٢٩ سبتمبر الجاري في الوصول إلى ٦٧٠٠ من الفتيات والسيدات بقرى حاجر بني سليمان والسعادنة وبنى سليمان الشرقية وبياض العرب وسنور والزيتون والمنصورة ومنشآة طاهر ومنشأة كساب وننا ونزلة خلف ونزلة المشارقة بمراكز بني سويف واهناسيا وناصر بالمحافظة،وتمت الاستعانة فى ذلك بالرائدات الريفيات بتلك القرى بالتنسيق مع جمعية الحياة الأفضل وأعضاء الفرع وبعض القيادات الطبيعية بالقرى.



وأكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف أن المرأة المصرية ركيزة أساسية في خطة الدولة التنموية ، قائلا ( المرأة المصرية تجدها دائما عاملًا مؤثرًا وحاضرة بقوة في كل الظروف والتحديات التي يمر بها الوطن ، ودافعا فاعلا وشريكا أساسيا في نجاح وتقدم أسرتها ومجتمعها ووطنها ... ) ، مشيرا إلى أنه خلال الـ 6 سنوات الماضية كانت المرأة المصرية في مقدمة اهتمامات الدولة في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وظهر ذلك واضحا في أكثر من مجال "سياسيا واجتماعيا ".



جاء ذلك خلال مناقشته لجهود فرع المجلس القومي للمرأة ومستجدات الملفات والفعاليات التوعوية التي ينفذها المجلس خلال الفترة الحالية ، حيث بدأت "أمس "بمحافظة بني سويف فعاليات حملة طرق الأبواب التى يطلقها المجلس القومي للمرأة بجميع محافظات الجمهورية وتحمل شعار " بلدي أمانة" وتمتد على مدار ثلاثة أيام.



أكد المحافظ على أهمية الدور الذي يقدمه المجلس القومي للمرأة في توعية المرأة السويفية بمختلف القضايا التي تهم الوطن، ودورها في رفع الوعي العام ومواجهة الشائعات التى تستهدف زعزعة واستقرار وأمن وسلامة الوطن،موجها بتوفير كافة التيسيرات اللازمة لنجاح كافة الجهود التي ينفذها المجلس.



وأوضحت نرمين محمود مقرر المجلس القومي فرع بني سويف أن الحملة استهدفت توعية السيدات بكيفية المساهمة في كافة المجهودات التي تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص وكذلك القطاع الأهلي لبناء وطن مستقر مزدهر وفي نفس الوقت توعية سيدات مصر بخطورة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصري.





تجدر الإشارة إلى أن الهدف الرئيسي من الحملة التوعية بحقيقة ما يحدث علي أرض الوطن من جهود حقيقية للبناء والتنمية على كافة المستويات بالإضافة الي التوعية بحرب الشائعات والمحاولات المضنية لإثارة الفتن وخلق الأزمات وإشاعة الفوضى في البلاد، والتأكيد على أهمية دور سيدات مصر في حماية الوطن ضد كل من يسعى لهدم كيانه واستقراره.