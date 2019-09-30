100 وصلة مياه شرب مجانا للأسر الأشد احتياجا بقرى سمالوط

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا من توصيل 100 وصلة مياه مجانا للأسر الأشد احتياجا بقرى سمالوط، وذلك بالتعاون مع مؤسسة نبض الحياة، حيث تم توقيع بروتوكول بين إدارة المشاركة المجتمعية بالشركة والمؤسسة.



أوضح المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة الشركة، أنه تم توقيع البروتوكول على عدة مراحل شملت المرحلة الاولى 100 وصلة مياه بتكلفة 239 ألف و700 جنيه وجار استكمال المراحل الأخرى لخدمة أكبر قدر ممكن داخل المحافظة .



وأضاف الشهاوى أن الشركة على استعداد كامل للتعاون مع كافة الجمعيات التي تعمل وفقا للقانون والمصرح لها بذلك حتى تستطيع الشركة تقديم خدمة كوب مياه نظيف لكل مواطني المحافظة كما ان الشركة ترحب ايضا بكل من يرغب فى توصيل خطوط صرف صحي للأسر الأشد احتياجا أو مد خطوط مياه وصرف للمناطق المحرومة وناشد أبناء المحافظة أن يرشدوا في استهلاك مياه الشرب ويستخدموا الصرف الصحي الاستخدام الأمثل .



كما بدأت الشركة تنظيم دورة للسلامة والصحة المهنية لعدد من العاملين بالشركة لرفع الكفاءة فيما يخص السلامة والصحة المهنية لمدة 8 ايام .



ويهدف التدريب إلى معرفة كيفية حماية الروح البشرية من أخطار بيئة العمل والحفاظ على الأرواح والآلات والمعدات والوقاية من المخاطر الطبيعيه الكيميائية والتدريب على الإسعافات الأولية للمصابين حيث يقوم بالتدريب نخبة من أساتذة الجامعات والجهات المختصة من الحماية المدنية ومديرية الصحة والتأمينات .



وأوضح المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى انه يتم عقد هذه الدورات بالإدارة العامة للتدريب بالشركة حيث يقوم بالتدريب المركز القومى للسلامة والصحة المهنية وهو الجهة الوحيدة المنوط بها التدريب على مستوى الصعيد.



