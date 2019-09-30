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برلمان

تسببت في ارتفاع الأسعار.. تحركات برلمانية لمواجهة احتكار شركات لشهادات الذبح الحلال

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 03:59 م
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
طالب النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة والجهات المعنية بالدولة ومنها جهاز حماية المنافسة، بضرورة التحقيق في الشكاوى المتتالية عن وجود إحدى الشركات التي تحتكر إصدار شهادات الذبح الحلال والدواجن التي يتم استيرادها من أمريكا الجنوبية.

وأكد عامر في بيان له، وجود لغط كبير في الشارع حول هذا الأمر، والذي ينافي آليات حماية السوق ومواجهة الاحتكار والدور الرئيسي الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة، لافتا الى أن ذلك يؤثر ذلك سلبا على زيادة أسعار السلع وضرر المستهلك.

وأشار إلى أنه سوف يقدم طلب إحاطة عاجل للبرلمان، لمعرفة سبب احتكار هذه الشركة لمجال إصدار الشهادات ذات الصلة وأثره على أسعار هذه السلع للمستهلك المصري.
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