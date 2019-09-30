الاتحاد الرياضي: نجري جولات بملاعب الجامعات استعدادا لدوري الشهيد الرفاعي أول أكتوبر

قال الدكتور صبحي حسانين رئيس الاتحاد الرياضي بالجامعات، إن هناك جولات يجريها الاتحاد بجامعات مصر منها جولة بملاعب جامعة طنطا امس وآخرى ستجرى بجامعة المنصورة غدًا، للاطمئنان على استعداد هذه لملاعب لدوري الشهيد رفاعي للجامعات.



وأضاف حسانين في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن الدوري سيبدأ مع بداية شهر أكتوبر ويستمر على مدار العام الدراسي وحتى الصيف المقبل حيث تشارك به 27 جامعة حكومية و26 جامعة خاصة، ويشمل الدوري 27 مسابقة رياضية ومنافسة بين جميع الجامعات على مستوى الجمهورية.



وأشار رئيس الاتحاد الرياضي بالجامعات إلى أن المهرجانات الأخرى الخاصة بالانشطة الطلابية شكل عام تشمل جانب رياضي ومنافسات بين الطلاب، موضحا أن هذا العام سيشمل العديد من المهرجانات والمسابقات الرياضية ، بالاضافة إلى ثلاث بطولات عالمية.



واوضح "حسانين"، أن المشروع القومي للياقة البدنية والذي وافقت عليه الجمعية العمومية للاتحاد والذي سيتضمن تنظيم مسابقات ومبادرات وأنشطة رياضية، كما يتم تنظيم 3 بطولات عالم حاليا اسكواش وكرة يد وكرة قدم نسائية.