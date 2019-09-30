أخبار الحوادث .. حظر ظهور القضاة والنيابة في الإعلام .. احتراق أتوبيس بالقاهرة.. رد الجنسية المصرية لـ 14 مواطنا

مجلس القضاء: منع الإعلام من تناول القضايا محل التحقیقات أو المحاکمات





حظر ظهور أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة في وسائل الإعلام

قرر مجلس القضاء الأعلى حظر التحدث أو الكتابة أو الظهور في وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية لأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة سواء بأشخاصهم أو بصفاتهم أيا كان الموضوع.

لمزيد من التفاصيل .. قرر مجلس القضاء الأعلى حظر التحدث أو الكتابة أو الظهور في وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية لأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة سواء بأشخاصهم أو بصفاتهم أيا كان الموضوع.



وزير الداخلية يرد الجنسية المصرية لـ 14 مواطنا .. بالأسماء

نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية رقم 1535لسنة 2019، برد الجنسية المصري لـ 14 مواطنا.

لمزيد من التفاصيل .. نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية رقم 1535لسنة 2019، برد الجنسية المصري لـ 14 مواطنا.



احتراق اتوبيس بالقرب من موقف النقل العام بشيراتون .. فيديو

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق التهم اتوبيس نقل عام بالقرب من موقف الاتوبيس بمساكن شيراتون .

لمزيد من التفاصيل .. تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق التهم اتوبيس نقل عام بالقرب من موقف الاتوبيس بمساكن شيراتون .



شاب يدفن والده ظهرا ويلحق به في الثانية صباحا بالمنوفية

حالة من الحزن والأسي تسيطر علي قرية طملاي بمحافظة المنوفية بسبب وفاة شاب ووالده في نفس اليوم لم يفرق بينهما سوي ساعات معدودة ، بمجرد انتهاء الأهالي من دفن الوالد المتوفي والانتهاء من مراسم العزاء حتي فوجئوا بوفاة نجله وسط صدمة قوية للجميع

لمزيد من التفاصيل .. حالة من الحزن والأسي تسيطر علي قرية طملاي بمحافظة المنوفية بسبب وفاة شاب ووالده في نفس اليوم لم يفرق بينهما سوي ساعات معدودة ، بمجرد انتهاء الأهالي من دفن الوالد المتوفي والانتهاء من مراسم العزاء حتي فوجئوا بوفاة نجله وسط صدمة قوية للجميع

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار تناولت العديد من الحوادث والجرائم.قرر مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة مخاطبة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي مكرم محمد احمد، بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع البرامج أو الصحف من تناول موضوعات متعلقة بقضايا محل تحقیقات او محاکمات بغير اذن سابق من النيابة العامة أو المحكمة المختصة.