شاهد.. سامح حسين أمام الكعبة المشرفة: اللهم رضاك والجنة

نشر اليوم الفنان سامح حسين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة له أثناء تأدية مناسك العمرة.
وعلق سامح على الصورة قائلا: "🕌❤️🙏 اللهم رضاك والجنة يارب".
وجاءت التعليقات علي الصورة كالتالي:
"المحترم"
"الله يتقبل يا حبيبي يا نجم"
"ربنا يتقبل دعواااااااتك 🙏🙏❤️❤️"
"تقبل الله منك يافنان ي محترم"
ويقدم سامح حسين مسرحية "المتفائل" على المسرح القومي، ويشاركه البطولة سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عن رواية "كانديد" للأديب العالمي فولتير، ومن إخراج إسلام إمام.
وعلق سامح على الصورة قائلا: "🕌❤️🙏 اللهم رضاك والجنة يارب".
وجاءت التعليقات علي الصورة كالتالي:
"المحترم"
"الله يتقبل يا حبيبي يا نجم"
"ربنا يتقبل دعواااااااتك 🙏🙏❤️❤️"
"تقبل الله منك يافنان ي محترم"
ويقدم سامح حسين مسرحية "المتفائل" على المسرح القومي، ويشاركه البطولة سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عن رواية "كانديد" للأديب العالمي فولتير، ومن إخراج إسلام إمام.