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فن

شاهد.. سامح حسين أمام الكعبة المشرفة: اللهم رضاك والجنة

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 03:53 م
سامح حسين
سامح حسين
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القسم الميداني
نشر اليوم الفنان سامح حسين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة له أثناء تأدية مناسك العمرة.

وعلق سامح على الصورة قائلا: "🕌❤️🙏 اللهم رضاك والجنة يارب".

وجاءت التعليقات علي الصورة كالتالي:

"المحترم"

"الله يتقبل يا حبيبي يا نجم"

"ربنا يتقبل دعواااااااتك 🙏🙏❤️❤️"

"تقبل الله منك يافنان ي محترم"

ويقدم سامح حسين مسرحية "المتفائل" على المسرح القومي، ويشاركه البطولة سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عن رواية "كانديد" للأديب العالمي فولتير، ومن إخراج إسلام إمام.
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