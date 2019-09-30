شاهد.. سامح حسين أمام الكعبة المشرفة: اللهم رضاك والجنة

نشر اليوم الفنان سامح حسين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة له أثناء تأدية مناسك العمرة.



وعلق سامح على الصورة قائلا: "🕌❤️🙏 اللهم رضاك والجنة يارب".



وجاءت التعليقات علي الصورة كالتالي:



"المحترم"



"الله يتقبل يا حبيبي يا نجم"



"ربنا يتقبل دعواااااااتك 🙏🙏❤️❤️"



"تقبل الله منك يافنان ي محترم"



ويقدم سامح حسين مسرحية "المتفائل" على المسرح القومي، ويشاركه البطولة سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عن رواية "كانديد" للأديب العالمي فولتير، ومن إخراج إسلام إمام.