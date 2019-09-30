عرض النتائج على الملك سلمان .. أوامر عليا بتحقيقات عاجلة في حريق قطار الحرمين

قال مسؤولون سعوديون، إنه تم إصدار أوامر بإجراء تحقيقات عاجلة في قضية حريق قطار الحرمين والتي وصفت بـ"الكبيرة جدا"، على أن يتم رفع نتائج التحقيق إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.



كان أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، صرح لصحيفة "عكاظ" السعودية، بأـن الأضرار التي نجمت حريق قطار الحرمين "بالغة وكبيرة جدا، وتتطور يوما بعد يوم"؛ مضيفا "معظم تلك الأضرار يرتكز في الدور الثاني والسقف، أما الدور الأرضي، فالأوضاع مستقرة به".



وأوضح أمير مكة، خلال تفقده منطقة الحريق أنه "تم تشكيل لجان تحقيق تدرس أسباب حريق قطار الحرمين، وسيتم رفع تلك النتائج إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، لأن القضية كبيرة جدا وليست بالسهلة"، مشيرا إلى أنه "ليس هناك حتى الآن نسبة محددة للأضرار في محطة قطار الحرمين".



كان حريق هائل، نشب أمس الأحد، في محطة "قطار الحرمين" بمدينة جدة السعودية.



وقالت الإمارة، في بيان لها، إن "الدفاع المدني بجدة يباشر حريقا اندلع في سقف محطة قطار الحرمين بالسليمانية، مؤكدة أن الفرق لازالت تعمل على إطفاء الحريق، دون تسجيل إصابات حتى الآن".