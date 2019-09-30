مصر من السما.. سلسلة أفلام وثائقية عالمية ترصد تاريخ مصر وطريقها للمستقبل

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الانتهاء من إنتاج سلسلة أفلام وثائقية بعنوان "مصر من السما".





تسرد الأفلام، مراحل مختلفة من تاريخ مصر بدءًا من مصر الفرعونية، مرورًا بمصر الإغريقية، والقبطية، والإسلامية، وصولًا إلى مصر الحاضر، كما تستعرض الطريق إلى مصر المستقبل.





وقام فريق عالمى من مصر وأمريكا وأوروبا، بالعمل المشترك لإنتاج تلك الأفلام، وتم استخدام تكنولوجيات متقدمة للإنتاج وأيضًا التصوير باستخدام تقنية 6K، واستغرق إنتاج الأفلام حوالى عشرة أشهر.





وفي تلك الأفلام تفتح مصر ذراعيها للعالم ليشاهد أماكن أثرية وتاريخية بصورة جديدة ولأول مرة وخاصة مشروعات الدولة الحديثة التى تسهم فى نهضة مصر فى مجالات عدة مثل النقل والمرافق والإسكان والتجارة.





وأشارت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إلى أن لديها طلبات لعرض تلك السلسلة الوثائقية على عدد من المحطات التلفزيونية والمنصات الرقمية فى أوروبا وأمريكا، وذلك فى إطار الاهتمام بإلقاء الضوء على مصر الحديثة.