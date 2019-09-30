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أخبار العالم

نحن على شفا خطر شديد..هونج كونج تتوقع هجوما عنيفا في الذكرى الـ 70 لتأسيس الصين

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 03:54 م
صدى البلد
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رويترز
تتوقع شرطة هونج كونج مزيدا من أعمال العنف في شوارع المدينة يوم الثلاثاء في الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية بعد مشاهد الفوضى التي وقعت مطلع الأسبوع عندما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه باتجاه محتجين أشعلوا النار في إطارات وألقوا قنابل حارقة.

وقال كبير مسؤولي العلاقات العامة بالشرطة تسي تشون تشونج في مؤتمر صحفي يوم الاثنين "سيكون هناك هجوم عنيف خطير.

"نحن على شفا خطر شديد".

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على 157 شخصا في المجمل بينهم 67 طالبا مطلع الأسبوع وقدرت أن المتظاهرين ألقوا نحو مئة قنبلة حارقة. وأضافت أن ثمانية من رجال الشرطة أصيبوا.

وتعم المدينة حالة من التوتر الشديد عشية الذكرى حيث تحرص السلطات على تفادي المشاهد التي قد تسبب إحراجا للحكومة المركزية في بكين. وقالت الشرطة إنها ستغلق عددا من الطرق الرئيسية يوم الثلاثاء قرب مركز المؤتمرات والمعارض في هونج كونج حيث من المقرر أن تجرى مراسم لرفع العلم.

وتجرى أعمال نظافة واسعة النطاق يوم الاثنين بعدما انتشرت رسوم الجرافيتي على طرق ومحلات ومبان في المركز المالي كما تحطمت نوافذ مبان حكومية وحطم المحتجون أرصفة خلال اضطرابات مطلع الأسبوع.

وقالت جبهة حقوق الإنسان المدنية يوم الاثنين إن السلطات رفضت التصريح بمسيرة مقررة يوم الثلاثاء من متنزه فيكتوريا بمنطقة كوزواي باي إلى طريق تشارتر القريب من مقر الحكومة وذلك لاعتبارات أمنية. وأكدت الشرطة الأمر فيما بعد.

ومن المتوقع أن يواصل المحتجون التظاهر رغم ذلك.
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