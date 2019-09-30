صلاة الوتر.. تعرف على الدعاء المأثور عن النبي فيها وآخر وقت لإدراكها

قال مجمع البحوث الإسلامية، إن وقت صلاة الوتر يكون قبل الفجر، وقال سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- "صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة"، ومن فاتته صلاة الوتر يقضيها حتى ولو بعد صلاة الفجر فهذا مستحب".



وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه ورد عَنْ عَلِيٍّ بن أبي طالب -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ وِتْرِهِ : «اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ».



ومن جانبها قالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، إن المصلي إما أن يوتر بركعة، أو بثلاث، أو بأكثر، فإن أوتر المصلي بركعة ركع وسجد وتشهد فيها وسلم، وإن أوتر بثلاث يجوز له 3 طرق: أن يصلي الثلاث ركعات متصلات بتشهد واحد، ويجوز أن يصليها بتشهد بعد الثانية من غير تسليم، وتشهد بعد الثالثة، وذلك كالمغرب، ويجوز له الفصل بينها فيصلي ركعتين، ثم يسلم ويصلي ركعة، وكل هذه الصور صحيحة.



آخر وقت لصلاة الوتر



قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق أن آخر وقت يمكن فيه إدراك صلاة الوتر قبل أول تكبيرة من أذان الفجر بمعنى لو أنك نويت وشرعت في صلاة الوتر ثم أذن للفجر مباشرة تكون قد أدركت صلاة الوتر.



وأضاف: صلاة الوِتر هي صلاة تؤدى بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، تُختم بها صلاة الليل، وسُمِّيت بذلك لأنها تُصلى وِترًا، إما ركعة واحدة، أو ثلاثًا، أو أكثر، ولا يجوز جعلها شفعًا.



وأوضح أن جمهور الفقهاء أجمعوا أن صلاة الوتر سنةٌ مؤكدةٌ، وليست واجبةً، ودليل سُنِّيَّتِهِا قولُ النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الوِتْرَ، فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ القُرْآنِ» (رواه الترمذي).



هل يجوز صلاة الوتر فقط دون ركعتين سنة العشاء



وأكد الشيخ محمود شلبي أن صلاة العشاء لها ركعتين سنة، ثم نختم بالوتر، ويجوز ألا تصلي الركعتين ونصلي الوتر.



وأضاف: السنة يجوز أن يفعلها ويجوز أن يتركها، ولا يعاقب تاركها، والأولى أن يصلي العشاء، ثم سنة العشاء ركعتين ثم يوتر بركعة أو ثلاث ركعات أو يزيد.



وتابع: إذا أراد أن يقتصر على العشاء والوتر ولا يصلي سنة العشاء جائز لكنه حرم من ثواب السنة.