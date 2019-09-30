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فن

بعد أيام من طرحه.. كليب شمس بحر لفريق واما يتخطى مليون مشاهدة

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 04:36 م
فريق واما
فريق واما
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شروق ابراهيم
استطاع كليب "شمس بحر"، لفريق واما أن يحقق نجاحًا كبيرًا منذ طرحه، حيث وصل عدد مشاهدات الكليب حتى الآن إلى أكثر من مليون مشاهدة على قناة "نجوم ريكوردز" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وأغنية "شمس بحر" من كلمات الشاعر الغنائى تامر حسين، وألحان خالد عز وتوزيع نادر حمدي، وإخراج جون بيريز وتم تصويرها فى مدينة إبيزا الإسبانية.

وتعد الأغنية واحدة من ضمن ألبوم "الصيف ابتدى" الذى تم طرح في موسم الصيف، وكان يضم 10 أغنيات وهم "شمس بحر"، و"الله ع الجمال"، و"على فكرة"، و"كترت حكاياتى"، و"يلا نرقص"، و"بتحبى نفسك"، و"إسمها إيه"، و"بنتهرب"، و"فطومة"، وهو إنتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز" و"هاى واي".

وشهد الألبوم التعاون مع مجموعة من الشعراء مثل تامر حسين، نادر عبد الله، أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، هانى رجب، جمال الخولى، أما الملحنين خالد عز، تامر عاشور، مديح حسين، إيهاب عبد الواحد، رامى جمال، أحمد فهمى، محمد يحيى، بينما التوزيع الموسيقى فكان من نصيب أمين نبيل، توما، إيهاب فاروق، ونادر حمدي.

ويعتبر فريق واما، واحدًا من أبرز الفرق الغنائية، ويتكون من الفنانين نادر حمدي، وأحمد فهمي، ومحمد نور، وأحمد الشامي.
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