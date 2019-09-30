من المنتخب للأهلي يا قلبي لا تحزن.. تاريخ طويل للإصابات مع مروان محسن

مروان محسن واحد من أفضل مهاجمي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، والذي تعرض لإصابة قوية في عظام الوجه أثناء مشاركته مع الفريق أمام سموحة والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف.





ولم تكن تلك الإصابة الأولي لـ مروان محسن التي يكتظ مشواره بـ العديد من الإصابات سواء مع الفريق أو مع المنتخب الأول.





وكانت أول إصابة لـ مروان محسن عقب انضمامه مباشرة لفريق الأهلي قادما من الإسماعيلي في عام 2016، حيث أصيب بـ تقلصات في عضلات الحوض والبطن أدت لبعده عن الملاعب عدة أشهر.





وجاءت ثاني إصابات مروان محسن أثناء مشاركته مع المنتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 في الجابون حيث أصيب بقطع في الرباط الصليبي أدت لغيابه 11 شهرًا، وكانت في مباراة المنتخب أمام منتخب المغرب والتى انتهت بفوز الفراعنة 1-0.





الإصابة الثالثة لـ مروان محسن مع فريق الأهلي أثناء مباراة الفريق أمام سموحة في بطولة الدوري الممتاز بكسر في عظام الوجه ليجري جراحة أمس ويرتدي قناعا.





وسيغيب مدة 3 أشهر عن مران الفريق الجماعي.