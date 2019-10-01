مؤتمر الزراعيين الأفارقة يبحث سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.. نقيب المعلمين: يجب ربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل..علام: نساهم في مواجهة تحديات تغيير المناخ

الزراعيين: تنظيم زيارات لاقاليم القارة الخمس لبحث فرص التعاون الزراعي مع دول القارة

الشيتي: نقص التكنولوجيا الحديثة يضعف الإنتاج الزراعي في القارة

علام :الدول الإفريقية في حاجة إلي إيجاد طرق ري بديلة

نقيب المعلمين: يجب ربط التعليم الزراعى بإحتباجات سوق العمل





أعلن الدكتور السيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن سيتم تنظيم المؤتمر العام للزراعيين الأفارقة ليشارك فيه كل من له صلة بمهنة الزراعة، بهدف زيادة الناتج الزراعي في القارة، وتوفير سبل التعاون الزراعي بين دول القارة للتغلب علي مشكلة نقص الناتج الزراعي وزيادة معدلات الفقر.





وقال خلال المؤتمر الذي نظمته النقابة وشركة شوري بحضور عدد من ممثلي النقابات الزراعية في دول أفريقيا وخبراء الزراعة في عدة دول للاعلان عن تنظيم مؤتمر للزراعيين الافارقة، إن نقابة المهن الزراعية سنتظم زيارات للخمس الأقاليم الأفريقية، لمناقشة المقترحات وبرامج العمل التى يمكن من شأنها عمل تعاون زراعي بين هذه الأقاليم، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد موعد لإنعقاد المؤتمر العام للزراعيين الأفارقة لتحويل مقترحات التى سيتم تجميعها خلال هذه الزايارات لبرامج عمل لبدء تنفيذها على أرض الواقع.





وأضاف أن نقابة الزراعيين تسعى من خلال الإعلان عن الإتحاد العام للزراعيين الأفارقة إلى تحقيق مفاهيم الزراعة الحديثة المستدامة وتطبيق الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة التى أقرتها الأمم المتحدة، وكذلك الممارسات الزراعية الجيدة، والتى تسعى لحماية الموارد الطبيعية وزيادة دخل الفلاح.





أوضح نقيب الزراعيبن أن اللجنة التأسيسية، لإتحاد الزراعيين الأفارقة تلقت عدة مقترحات لضرورة عقد لقاء نصف سنوي لمتابعة أحوال المهن الزراعية في مختلف الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن وجود منسقي القطاعات النوعية للمؤتمر، هم عماد عدلى منسق المجتمع المدني والجمعيات الأفريقية، والدكتور علي شمس، منسق الجامعات الأفريقية والدمتور محسن البطران منسق التعاونيات والمؤسسات الزراعية، والسفيرة منى عمر منسق الجمعيات والروابط الأفريقية.





قال مجدي علام، عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر العام الزراعيين الأفارقة أن مساهمة النشاط الزراعي في القارة الأفريقية تقل عن٢٠%من الناتج المحلي ، مشيرا إلي أن الدول الإفريقية تعاني من مشاكل نقص الغذاء وسوء التغذية، وتزايد نسب الفقر علي الرغم من إمكانيات الطبيعية الكبيرة التي توجد بالقارة.





وأكد أن الهدف من انشاء الاتحاد وضع حلول ومقترحات امان صانع القرار في الدول الإفريقية لعلاج سوء استخدام الموارد الأساسية ، ونقص الغذاء، وتوفير وسائل تكنولوجيا حديثة للزراعة والمساعدة في إيجاد حل لمشكلة احتكار الشركات العالمية لتكنولوجيا الزراعة الحديثة، وارتفاع تكلفتها .





وأشار إلي أن وجود تعاون بين الدول الأفريقية في مجال النشاط الزراعي سيساعد في مواجهة تحديات تغيير المناخ، وتساعد الدول الافريقية في توفير فرص أكبر للحصول علي تمويل من الصندوق الأخضر العالمي لمكافحة تغيير المناخ الذي يساعد الدول التي لديها تكنولوجيا متقدمة في مجال الزراعة.





وأكد علام علي أن الدول الإفريقية في حاجة إلي إيجاد طرق ري بديلة، مشيرا إلي أن تحدي التكلفة في التحول إلي نظام اللي الحديثة التي تساعد علي حل مشكلة تقص المياه .





وقال عضو اللجنة المنظمة لاتحاد الزراعيين الأفارقة أن دول غرب وشرق ووسط أفريقيا تتمتع بمساحات شاسعة صالحة للزراعة من الممكن أن استغلها مصر ودول شمال أفريقيا في زراعة محاصيل أساسية مما يحقق مكسب مادي للطرفين، مشيرا إلي أن مصر لديها تجربة ممتازة في هذا المجال نفذتها في دولة تنزانيا.





وقال اشرف الشيتي، رئيس مجموعة شركات شوري، أن المساحات الزراعية القابلة للزراعة في الدول الإفريقية تزيد عن المساحة الزراعية في دول الصين، والولايات المتحدة، وأوروبا، مشيرا إلي وجود في فرص نمو كبير في المجال الزراعي بالدول الافريقية، حيث تصل حجم الناتج المحلي فيها إلي ٣ تريليون دولار حاليا من المتوقع أن ترتفع إلي ٥،٦ مليار دولار في ٢٠٢٥، مع استخدام طرق للزراعة الحديثة، وأساليب الزراعة المتقدمة.





وقالت إن تحسين انتاجية الناتج الزراعي في الدول الإفريقية يحتاج إلي تحسين نوعية البذور المستخدمة في الزراعة، حيث تنخفض انتاجية الأراضي الزراعية في القارة حيث تصل الي ٤٨٠ مليون هكتار ممكن الممكن أن يتم مضعفاتها.





وشارك خلف الزناتي نقيب المعلين ورئيس اتحاد المعلمين العرب اليوم الاثنين في المؤتمر الأول لاتحاد الزراعيين الأفارقه والذي تنظمه نقابة الزراعيين برئاسة الدكتور سيد خليفة وبرعاية شركة شورى برئاسة الدكتور أشرف شيتى العضو المنتدب والدكتور مجدي علام والسفيرة منى عمر والسفير علي الحلواني ممثل وزارة الخارجية المصرية والدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة والنائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب والدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق والدكتور مصطفى الشربيني ولفيف من الصحفيين والاعلاميين.





في خلال كلمته أوضح نقيب المعلمين أن العالم يشهد نقلة حضارية في جميع أوجه ومجالات الحياة وأن هناك معطيات متجددة تحتاج الى خبرات جديدة بأفكار ومهارات متطورة لمجابهة تلك المعطيات من خلال بنية النظام التعليمي ومنها المجال الزراعي الذي يجب ربطه بسوق العمل الفعلي بتخريج طلاب ذو مهارات عالية تتفق مع المعايير القومية والعالمية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتطوير وتحديث النظم الزراعية.





ولفت الزناتي أن ربع سكان افريقيا يعانون نقص التغذية بالرغم من امتلاك القارة للكثير من الموارد المائية والثروات التي لا تملكها قارة أخرى ولتعظيم تلك الثروات يجب تبني التجارب التي أثبتت نجاحها في البلدان المتقدمة مع توحيد الجهود الإفريقية والدولية لضمان المن الغذائي لسكان افريقيا.



