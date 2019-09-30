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رياضة

الأحمر طالع والأبيض نازل.. الأهلي يتقدم على الزمالك في التصنيف العالمي بـ 52 مركزا

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 04:13 م
الاهلى والزمالك
الاهلى والزمالك
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يسري غازي - عمرو الحلوانى
قفز النادي الأهلي مركزين في تصنيف موقع clubworldranking العالمى الصادر اليوم بعدما جاء في المركز الـ 48 عالميا بدلا من المركز الـ 50 الذي احتله الأسبوع الماضي واحتل نادي الزمالك المركز الـ 100 عالميا بدلا من المركز الـ 92.

وتراجع بيراميدز 4 مراكز ليحتل المركز 103 عالميا والثالث على صعيد الأندية المصرية بدلا من المركز 99 الذي احتله الشهر الماضي .. فيما حافظ الإسماعيلي على المركز 200.

وحقق الأهلي الفوز على سموحة بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري العام قبل أن يتغلب على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية برباعية نظيفة في إياب دور الـ 32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الزمالك على الاتحاد السكندري بهدف مصطفى محمد وخسر من جينيراسيون السنغالي بهدف مقابل هدفين فى لقاء الذهاب بداكار لدور الـ 32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا قبل أن يفوز بالانسحاب فى لقاء الإياب الذى مازال يواجه أزمة مع الكاف .
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