اخبار الرياضة.. تفاصيل أزمة صالح جمعة مع الخطيب.. وقرار جديد من جينيراسيون بعد أزمة كاف والزمالك

نشر موقع صدى البلد، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا ساخنة في الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي :
أفضل أندية أوروبا هذا الموسم.. ليفربول يتصدر واختفاء برشلونة
تصدر فريق ليفربول الإنجليزي، قائمة أفضل أندية في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، خلال منافسات الموسم الحالي 2019-2020.
قرار جديد من جينيراسيون السنغالى بعد أزمة الكاف والزمالك
استقرت بعثة فريق جينيراسيون السنغالى على مغادرة مصر اليوم بعد عدم خوض مباراته أمام الزمالك التى كان من المقرر إقامتها أمس بملعب برج العرب فى إطار لقاءات إياب دور الـ 32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا .
صراع السيدات.. إجراء قرعة دوري الكرة النسائية لأندية القسم الأول
أجريت ظهر اليوم قرعة دوري القسم الأول للكرة النسائية موسم 19-2020 ، وذلك بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسي للاتحاد المصري لكرة القدم بالجزيرة بحضور د. سحر عبدالحق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري والمشرف العام علي ملف الكرة النسائية والجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسين عبد اللطيف وإدارة المسابقات ومندوبو الاندية، ومن المقرر ان تنطلق المسابقة يوم الجمعة 18 أكتوبر المقبل.
جلسات وتحقيقات موسعة فى كاف لحسم أزمة مباراة الزمالك وبطل السنغال
قرر مسؤولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، فتح تحقيق موسع من أجل بحث أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى التى كان من المقرر إقامتها أمس بملعب برج العرب فى إطار لقاءات إياب دور الـ 32 من منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا .
فايلر يهدد عرش الأسطورة مانويل جوزيه في الاهلي
استطاع السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي، أن يخطف قلوب جماهير وعشاق المارد الأحمر، في بداية مشواره الرائع داخل القلعة الحمراء.
محمد صلاح القائد الجديد .. حسام البدرى يحسم ملفات شائكة بـ منتخب مصر
بدأ حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم فى حسم عدد من الملفات الشائكة داخل صفوف المنتخب من أجل تصحيح الأوضاع وتحقيق أفضل مناخ ممكن للمنتخب خلال الفترة المقبلة .
أول رد فعل رسمي من نادي الزمالك عقب بيان الكاف
اجرى مسؤولو نادي الزمالك اتصالات مكثفة خلال الساعات القليلة الماضية بمسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم لمطالبتهم بمساندة النادي في ملف ازمة مباراة جينيراسيون فوت السنغالي، بعد انسحاب الأخير وعدم حضوره لملعب برج العرب لخوض المباراة في ظل تمسك النادي السنغالي بموعد اللقاء السابق وتوجه الفريق لبتروسبورت مساء يوم السبت الماضي.
خطاب جديد يؤكد براءة الزمالك من أزمة جينراسيون السنغالى.. تفاصيل
أرسلت اللجنة الخماسية باتحاد كرة القدم برئاسة عمرو الجناينى خطابا رسميا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " بشأن أزمة مباراة الزمالك وجينراسيون السنغالى والتى كانت من المقرر أن تقام أمس الأحد بملعب برج العرب .
صدى البلد تعلن بث مباراة كأس السوبر بين الزمالك والجزيرة لكرة السلة
يلتقي اليوم فريق الاول لكرة السلة بنادي الزمالك منافسه الجزيرة في تمام الساعة السادسة مساء علي صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر في مباارة كأس السوبر المصري .
بيراميدز يكافئ لاعبيه عقب التأهل الى دور المجموعات بالكونفيدرالية بهذه الطريقة
اتخذ مسئولو نادي بيراميدز قرارا فوريا بصرف مكافأة استثنائية للاعبي الفريق عقب الفوز على شباب بلوزداد الجزائرى فى عقر داره بهدف نظيف أمس والتأهل الى دور الـ 32 مكرر من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية .
صوره وصلت لـ الخطيب .. تفاصيل أزمة صالح جمعة الأخيرة فى الأهلي
فجر كريم خطاب مقم برنامج " سوبر تايم " عبر قناة تايم سبوتر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن أزمة صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى مع ناديه وتوقيع غرامة مالية كبيرة عليه .
أفضل أندية أوروبا هذا الموسم.. ليفربول يتصدر واختفاء برشلونة
تصدر فريق ليفربول الإنجليزي، قائمة أفضل أندية في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، خلال منافسات الموسم الحالي 2019-2020.
قرار جديد من جينيراسيون السنغالى بعد أزمة الكاف والزمالك
استقرت بعثة فريق جينيراسيون السنغالى على مغادرة مصر اليوم بعد عدم خوض مباراته أمام الزمالك التى كان من المقرر إقامتها أمس بملعب برج العرب فى إطار لقاءات إياب دور الـ 32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا .
صراع السيدات.. إجراء قرعة دوري الكرة النسائية لأندية القسم الأول
أجريت ظهر اليوم قرعة دوري القسم الأول للكرة النسائية موسم 19-2020 ، وذلك بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسي للاتحاد المصري لكرة القدم بالجزيرة بحضور د. سحر عبدالحق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري والمشرف العام علي ملف الكرة النسائية والجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسين عبد اللطيف وإدارة المسابقات ومندوبو الاندية، ومن المقرر ان تنطلق المسابقة يوم الجمعة 18 أكتوبر المقبل.
جلسات وتحقيقات موسعة فى كاف لحسم أزمة مباراة الزمالك وبطل السنغال
قرر مسؤولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، فتح تحقيق موسع من أجل بحث أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى التى كان من المقرر إقامتها أمس بملعب برج العرب فى إطار لقاءات إياب دور الـ 32 من منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا .
فايلر يهدد عرش الأسطورة مانويل جوزيه في الاهلي
استطاع السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي، أن يخطف قلوب جماهير وعشاق المارد الأحمر، في بداية مشواره الرائع داخل القلعة الحمراء.
محمد صلاح القائد الجديد .. حسام البدرى يحسم ملفات شائكة بـ منتخب مصر
بدأ حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم فى حسم عدد من الملفات الشائكة داخل صفوف المنتخب من أجل تصحيح الأوضاع وتحقيق أفضل مناخ ممكن للمنتخب خلال الفترة المقبلة .
أول رد فعل رسمي من نادي الزمالك عقب بيان الكاف
اجرى مسؤولو نادي الزمالك اتصالات مكثفة خلال الساعات القليلة الماضية بمسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم لمطالبتهم بمساندة النادي في ملف ازمة مباراة جينيراسيون فوت السنغالي، بعد انسحاب الأخير وعدم حضوره لملعب برج العرب لخوض المباراة في ظل تمسك النادي السنغالي بموعد اللقاء السابق وتوجه الفريق لبتروسبورت مساء يوم السبت الماضي.
خطاب جديد يؤكد براءة الزمالك من أزمة جينراسيون السنغالى.. تفاصيل
أرسلت اللجنة الخماسية باتحاد كرة القدم برئاسة عمرو الجناينى خطابا رسميا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " بشأن أزمة مباراة الزمالك وجينراسيون السنغالى والتى كانت من المقرر أن تقام أمس الأحد بملعب برج العرب .
صدى البلد تعلن بث مباراة كأس السوبر بين الزمالك والجزيرة لكرة السلة
يلتقي اليوم فريق الاول لكرة السلة بنادي الزمالك منافسه الجزيرة في تمام الساعة السادسة مساء علي صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر في مباارة كأس السوبر المصري .
بيراميدز يكافئ لاعبيه عقب التأهل الى دور المجموعات بالكونفيدرالية بهذه الطريقة
اتخذ مسئولو نادي بيراميدز قرارا فوريا بصرف مكافأة استثنائية للاعبي الفريق عقب الفوز على شباب بلوزداد الجزائرى فى عقر داره بهدف نظيف أمس والتأهل الى دور الـ 32 مكرر من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية .
صوره وصلت لـ الخطيب .. تفاصيل أزمة صالح جمعة الأخيرة فى الأهلي
فجر كريم خطاب مقم برنامج " سوبر تايم " عبر قناة تايم سبوتر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن أزمة صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى مع ناديه وتوقيع غرامة مالية كبيرة عليه .