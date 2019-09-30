ميدو يحظر الكلام فى المقاصة قبل مواجهة الزمالك بالدورى

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة بقيادة أحمد حسام ميدو فرض حظر إعلامي داخل الفريق قبل مواجهة الزمالك المقرر إقامتها الخميس المقبل بملعب السلام فى إطار لقاءات الجولة الثانية من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2019/2020.



وطالب المدير الفنى للمقاصة لاعبيه بعدم الإدلاء بأى تصريحات إعلامية خلال الفترة الحالية فى ظل السعى إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة الزمالك المهمة .



ويسعى ميدو إلى تجهيز كافة اللاعبين بأفضل شكل ممكن قبل مواجهة الزمالك التى يسعى إلى الفوز بها والسير بخطى ثابتة نحو النتائج الجيدة والمنافسة على المراكز الأولى بالدورى الممتاز.



وكان المقاصة نجح فى تحقيق الفوز على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى أقيمت بينهما فى أولى لقاءات بالدورى الممتاز.