الشرطة تعثر على جثة سيدة بعد حريق نشب في أحد المراحيض العامة

عثرت الشرطة البريطانية على أشلاء لجثة سيدة بريطانية بعد نشوب حريق في أحد المراحيض العامة في شارع ببريطانيا .



وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن الجيران في المنطقة أبلغوا عن إنفجار هز أرجاء المكان في السابعة صباحا و لم يتخيلو أن ذلك الإنفجار نتج عنه تفحم المرحاض العمومي .



قال أحد الجيران في تحقيق الشرطة أنه سمع صوت إمرأه تصرخ في السابعة صباحا يوم الثلاثاء الماضي ، و فور توجهه إلى الخارج شعر بإنجار هز الأرض أسفله .



وصل ذلك الرجل إلى المرحاض بعد إشتعال النيران و طلب الشرطة لإنقاذ الموقف ، و عثرت الشرطة على أشلاء جثة داخل المرحاض و تميل تحقيقات الشرطة حتى الآن إلى أن الضحية صاحبة بشرة بيضاء و لكن لم تتوصل لملامحها بعد .