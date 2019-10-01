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منوعات

الشرطة تعثر على جثة سيدة بعد حريق نشب في أحد المراحيض العامة

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 04:15 ص
صدى البلد
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مريم صليب
عثرت الشرطة البريطانية على أشلاء لجثة سيدة بريطانية بعد نشوب حريق في أحد المراحيض العامة في شارع ببريطانيا .

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن الجيران في المنطقة أبلغوا عن إنفجار هز أرجاء المكان في السابعة صباحا و لم يتخيلو أن ذلك الإنفجار نتج عنه تفحم المرحاض العمومي .

قال أحد الجيران في تحقيق الشرطة أنه سمع صوت إمرأه تصرخ في السابعة صباحا يوم الثلاثاء الماضي ، و فور توجهه إلى الخارج شعر بإنجار هز الأرض أسفله .

وصل ذلك الرجل إلى المرحاض بعد إشتعال النيران و طلب الشرطة لإنقاذ الموقف ، و عثرت الشرطة على أشلاء جثة داخل المرحاض و تميل تحقيقات الشرطة حتى الآن إلى أن الضحية صاحبة بشرة بيضاء و لكن لم تتوصل لملامحها بعد .
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