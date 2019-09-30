ننتج 2.5 مليون طن.. "العلميين" تدرس سبل تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر

فى إطار الاجتماعات المكثفة بالكوادر والخبراء العلميين فى قطاعات التنمية الشاملة ، اجتمع عدد من العلميين برئاسة النقيب الدكتور عبد الستار المليجى بعدد من الخبراء فى صناعة السكر من مصادره الاساسية الثلاثة فى مصر :" القصب والبنجر والذرة".



وأكدت النقابة فى بيان لها ، أن مصر تنتج سنويا من هذه المصادر 2.5 مليون طن سكر وتستهلك 3 ملايين طن تقريبا لذا تدرس نقابة المهن العلمية مع خبرائها كيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من السكر كمرحلة اولى ثم كيفية تنمية هذا القطاع لنتمكن من تصدير السكر لغيرنا من الدول .



كما تدرس النقابة خلال الاجتماع آليات نقل هذه الخبرة من جيل الى جيل من خلال برنامج تدريب مستقر أو اضافة برامج دراسية لكليات العلوم فى هذا المجال .

