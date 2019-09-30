Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مارسيلو جاهز لمواجهة ريال مدريد وكلوب بروج

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 04:26 م
مارسيلو
مارسيلو
Advertisements
نور عادل
تدرب البرازيلي مارسيلو منفردا، لتزيد فرص مشاركته مع ريال مدريد أمام كلوب بروج، الثلاثاء، في دوري الأبطال.

ومن الواضح أن الظهير البرازيلي قد تعافى تماما من الإصابة التي لحقت به، وإن لم يرغب المدرب زين الدين زيدان في تعجيل عودته وفضّل عدم مشاركته في مباراة الدربي أمام أتلتيكو مدريد حتى تسنح له فرصة اللعب بلقاء دوري الأبطال.

ويرغب الميرنجي في الفوز، عقب خسارته في أولى مباريات البطولة أمام باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة.

وغاب عن المران الأخير كل من فيرلاند ميندي وماركو أسينسيو فقط.

وقاد زيدان المران الذي تواجد به 25 لاعبا كان من بينهم أيضا إيسكو ألاركون، الذي عاد أيضا بعد التعافي من الإصابة العضلية التي لحقت به.

وسيتمكن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من الاعتماد على كل من سيرجيو راموس وناتشو فرنانديز في هذه المباراة، وذلك بعد قضائهما عقوبة الإيقاف لمدة لقاء واحد -حيث غابا عن مواجهة البي إس جي- التي حصلا عليها في النسخة الماضية للبطولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيل ينضم لقائمة ريال مدريد لمواجهة روما الودية اليوم

غيابات بالجملة.. قائمة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد في الليجا

إيسكو أحدث الوجوه في مستشفى ريال مدريد.. 10 إصابات في 49 يوما

إصابة جديدة تضرب ريال مدريد قبل مواجهة باريس سان جيرمان فى دورى الأبطال

الليلة.. موقعة سان جيرمان وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بغيابات مؤثرة

صدمة جديدة لـ ريال مدريد قبل مواجهة أوساسونا

ترشيحاتنا

حبيب قلبي وبموت فيه.. رسالة غريبة من مذيعة على الهواء.. فيديو

بيراميدز يكافئ لاعبيه عقب التأهل الى دور المجموعات بالكونفيدرالية بهذه الطريقة

شاب يدفن والده ظهرا ويلحق به في الثانية صباحا بالمنوفية

بملابس كلاسيك.. نيرمين الفقى فى أحدث ظهور لها

التضامن: صرف جميع المعاشات بمناسبة احتفالات أكتوبر غدا

الحادث كبير وليس سهلا.. قطار الحرمين ظل يحترق 15 ساعة.. أمير مكة يكشف تفاصيل مهمة | صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزالة صفار الأسنان في المنزل.. 6 طرق غير مكلفة لـ جمال ابتسامتك

لعشاق سيارات الدفع الرباعي.. دفندر 2020 بتكنولوجيا القيادة عن بعد.. صور

الحادث كبير وليس سهلا.. قطار الحرمين ظل يحترق 15 ساعة.. أمير مكة يكشف تفاصيل مهمة | صور