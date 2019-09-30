مارسيلو جاهز لمواجهة ريال مدريد وكلوب بروج

تدرب البرازيلي مارسيلو منفردا، لتزيد فرص مشاركته مع ريال مدريد أمام كلوب بروج، الثلاثاء، في دوري الأبطال.



ومن الواضح أن الظهير البرازيلي قد تعافى تماما من الإصابة التي لحقت به، وإن لم يرغب المدرب زين الدين زيدان في تعجيل عودته وفضّل عدم مشاركته في مباراة الدربي أمام أتلتيكو مدريد حتى تسنح له فرصة اللعب بلقاء دوري الأبطال.



ويرغب الميرنجي في الفوز، عقب خسارته في أولى مباريات البطولة أمام باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة.



وغاب عن المران الأخير كل من فيرلاند ميندي وماركو أسينسيو فقط.



وقاد زيدان المران الذي تواجد به 25 لاعبا كان من بينهم أيضا إيسكو ألاركون، الذي عاد أيضا بعد التعافي من الإصابة العضلية التي لحقت به.



وسيتمكن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من الاعتماد على كل من سيرجيو راموس وناتشو فرنانديز في هذه المباراة، وذلك بعد قضائهما عقوبة الإيقاف لمدة لقاء واحد -حيث غابا عن مواجهة البي إس جي- التي حصلا عليها في النسخة الماضية للبطولة.