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رياضة

مرتجي وسراج يعودان من إسبانيا بعد المشاركة في مؤتمر صناعة كرة القدم ..صور

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 04:29 م
صدى البلد
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عبدالحكيم ابو عليم
عاد المهندس خالد مرتجي والدكتور محمد سراج الدين عضوا مجلس إدارة النادي الأهلي إلى القاهرة قادمين من العاصمة الإسبانية مدريد بعد مشاركتهما في مؤتمر صناعة كرة القدم الذي أقيم علي مدي يومين.

وشارك مرتجي برفقة الدكتور محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة ومحمد فضل عضو مجلس إدارة اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة في مؤتمر صناعة كرة القدم.

وعقد وفد النادي الأهلي في أسبانيا الذي ضم المهندس خالد مرتجي والمهندس محمد سراج الدين عضوا مجلس إدارة النادي للمشاركة في مؤتمر صناعة كرة القدم العالمية اجتماعًا مع بتراجينيو مدير العلاقات الدولية بنادي ريال مدريد ورئيس الجامعة بمكتب الأخير.

شهد الاجتماع مناقشة العديد من الملفات، وشرح بتراجينيو آلية العمل في نادي ريال مدريد وتحدث عن مصادر التمويل وتطويرها باستمرار وكيفية تمويل المشروعات الكبرى للنادي الملكي ومنها تطوير ملعبه الحالي سنتياجو بيرنابيو، كما تطرق الحوار إلى إقامة مباراة ودية بين الأهلي والريال يتم تحديدها في وقت لاحق على غرار مباراة القرن التي أقيمت بين الناديين عام ٢٠٠١ بالقاهرة وانتهت لمصلحة الأهلي بهدف للا شئ .

واقترح بتراجينيو إقامة المباراة في مدريد ورحب وفد الأهلي بالاقتراح لحين العرض على مجلس الإدارة، واصطحب بتراجينيو وفد الأهلي في جولة تفقدية بملعب الريال وملحقاته الجديدة ولبى مرتجي وسراج دعوة رئيس جامعة ريال مدريد بحضور مباراة الريال وأوساسونا في الدوري الأسباني.

وكان وفد النادي توجه إلى اسبانيا قبل اربعة ايام بتكليف من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي لحضور المؤتمر المشار إليه وإجراء العديد من المقابلات المهمة مع المسئولين عن تطوير صناعة كرة القدم من الدول المختلفة والعرض على مجلس الإدارة عقب العودة للقاهرة.
مرتجي وسراج يعودان من إسبانيا بعد المشاركة في مؤتمر صناعة كرة القدم ..صور
مرتجي وسراج يعودان من إسبانيا بعد المشاركة في مؤتمر صناعة كرة القدم ..صور
مرتجي وسراج يعودان من إسبانيا بعد المشاركة في مؤتمر صناعة كرة القدم ..صور
مرتجي وسراج يعودان من إسبانيا بعد المشاركة في مؤتمر صناعة كرة القدم ..صور
مرتجي وسراج يعودان من إسبانيا بعد المشاركة في مؤتمر صناعة كرة القدم ..صور
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