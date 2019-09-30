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رياضة

أول رد فعل من صالح جمعة عقب انتظامه بـ مران الأهلي

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 04:31 م
صالح جمعة
صالح جمعة
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ياسمين تيسير
حرص صالح جمعة نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على مشاركة جماهير القلعة الحمراء بصورة له داخل جيم النادي عقب انتظامه في التدريبات بعد توقيع غرامة مالية عليه بسبب غيابه عن مران الغائبين عن قائمة مباراة الأهلي وكانو سبورت التي أقيمت مساء "السبت"، في إياب دور ال32 بدوري أبطال إفريقيا.

ونشر صالح جمعة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " صورة له من داخل جيم النادي الأهلي.

وشارك صالح جمعة، في مران الفريق الجماعي الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر إقامتها مساء يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري العام.

وكان الأهلي قد فاز مساء أمس على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية برباعية نظيفة، وحسم صعوده لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بنتيجة 6-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
أول رد فعل من صالح جمعة عقب انتظامه بـ مران الأهلي
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