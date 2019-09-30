الوفد: أردوغان وتميم يرعيان الإرهاب في المنطقة.. ويتعمدان التحريض ضد مصر

أكد المهندس حمدي قوطة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بحزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب، أن مصر تمر بمرحلة من الاستقرار الأمنى والاقتصادى، وهذا الأمر لا يروق لبعض الدول الأخرى على رأسها قطر وتركيا، فقناة الجزيرة لم تألو جهدا على الإطلاق فى فبركة الصور والفيديوهات فى محاولة للتحريض على الدولة المصرية وهدم استقرارها.





وأضاف قوطة فى بيان صحفى، أردوغان نفسه حاول أن يستغل الجمعية العامة للأمم المتحدة للهجوم على مصر مؤكدا أن أردوغان وتميم بن حمد يرعيان الإرهاب فى المنطقة العربية، ويدعمان الميليشيات والجماعات المسلحة فى كل من سوريا واليمن وليبيا كما أنهما قدما دعما غير محدود لجماعة الإخوان الإرهابية بهدف إسقاط الدولة وتقزيم دورها الإقليمى والدولى.





ولفت عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إلى أن تركيا تعانى بشدة من قمع أردوغان إذ أصبحت أنقرة ضمن العواصم الأولى فى العالم فى سجن الصحفيين فسجون تركيا تمتلئ بالضباط والقضاة والصحفيين الذين حبسهم أردوغان كما أن أحزاب المعارضة انبح صوتها لتنادى بحقها فى ممارسة دورها والإفراج عن المعتقلين إلا أن أردوغان عصف بكل قواعد الديمقراطية واستمر فى قمعه ضد شعبه.



