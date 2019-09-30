عروض متنوعة لمشاريع نوادي المسرح بثقافة سوهاج

فى إطار الموسم المسرحى الجديد الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة للعام المالى 2019/ 2020، اختتمت لجنة مشاهدة مشاريع نوادى المسرح عملها بفرع ثقافة سوهاج بحضور كل من المخرج اسامة عبدالرؤوف والمخرج مصطفى ابراهيم والمخرج أحمد الشريف، حيث شاهدت اللجنة في يومها الاول عرضين، أولهما عرض حياة مابعد الموت للمخرج سيف حمدان.. عرض حياة ما بعد الموت يدور حول مجموعة شباب شاءت الظروف بتواجدهم فى مقبرة فرعونية سولت لهم انفسهم الاستيلاء على قطعة آثار مما عرضهم للعنة الفراعنة ويدعون حب الوطن والحفاظ على آثاره.



العرض الثاني "حاجة ملحة " للمخرج جورج صدقى وتدور احداثه من مدرسة العبث يتناول قضية الفن الهابط والفساد فى المجتمع وهذا كله فى إطار ساخر تهكمى.



فى اليوم الثانى على التوالى تمت مشاهدة عرضين الأول عرض ختم الأوركاليكوس للمخرج عبدالرحمن أيمن يتناول ولع الشباب باﻷلعاب الإلكترونية ومخاطر إدمان تلك المواقع بطريقة يدخل بها السحر والغموض، الثانى عرض الغرفة اخراج ايهاب البندارى يتحدث عن السجن النفسى الذى قد يضع الإنسان نفسه بداخله ومخاطبا به العقل البشرى حول الضغوطات التى يتعرض لها الإنسان فى حياته وذلك على مسرح قصر ثقافة سوهاج.



وفى نهاية العروض قدمت اللجنة جلسة نقاش حوارية مع مخرجى المشاريع والممثلين وأوصت اللجنة بضرورة عمل ورش مسرحية داخل فرع ثقافة سوهاج للرواد لتنمية مهاراتهم من ناحية الكتابة والاخراج واعداد الممثل.



أقام نادى أدب قصر ثقافة سوهاج محاضرة بعنوان "العروض والأوزان الشعرية"، بجانب أمسية شعرية بحضور الشعراء والأدباء بقاعة الناى بالقصر، كما قدم نادي تكنولوجيا المعلومات بالقصر ورشة عن Animation مع ماجد نشأت وذلك بمدرسة النهضة بسوهاج وتناول الفرق بين 2D & 3D ومقدما الكثير من الأمثلة التوضيحية مع عمل اشكال بسيطة عملية مع الطلاب.



واستقبل قصر ثقافة الطفل زيارة من مدرسه جيل المستقبل وتم عمل يوم ثقافى ترفيهى تضمن ورشة فنية لتعليم الرسم مع اخصائى الفن التشكيلى بالقصر باﻹضافة إلى عرض فانوس سحرى وقراءة حره بمكتبة القصر ومسابقة ثقافية فى المعلومات العامه للرواد الى جانب عرض فنى لفرقة كورال الطفل.