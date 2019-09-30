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مرأة

لا يتفقان إلا بالتنازل.. تعرف على الثور وعلاقته بـ الجوزاء

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 09:00 م
صدى البلد
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قسم المرأة
يعرف عن برج الثور بأنه من الأبراج الترابية وتتميز شخصية برج الثور بأنها من أكثر الأبراج العقلانية والواضحة، والتى تفضل الجلوس فى المنزل والحياة الدقيقة المرتبة.

قالت خبيرة الأبراج منى أحمد، إن برج الثور من الأبراج المحبوبة ولكنه لا يتفق مع الأبراج النارية أو الهوائية لأنه ترابى، وخاصة الجوزاء وذلك لأن شخصية الجوزاء تفضل الانطلاق والخروج كثيرًا على عكس برج الثور.

وأضافت خبيرة الأبراج وعلم الفلك أن برج الثور من الأبراج القوية التى لا تقبل التغير أو التنازل خاصة فى العلاقات العاطفية، أن العلاقة بين برج الثور وبرج الجوزاء من العلاقات المختلفة تمامًا ومن الصعب أن تستمر، ولكنها ليست مستحيلة.

وأوضحت منى أحمد أن لكل مشكلة حل وبالرغم من أن العلاقة بينهم صعبة جدًا إلا أنه يمكن أن تستمر، ولكن يجب على برج الجوزاء محاولة التكيف مع عادات وطباع برج الثور الذى يتمسك بها لاستمرار العلاقة.
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