وول ستريت تفتح مرتفعة بدعم من أبل

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مرتفعة اليوم الاثنين، مدعومة بسهم شركة أبل، حيث لم يبال المستثمرون بتقارير صدرت الأسبوع الماضي عن أن واشنطن تدرس إلغاء قيد شركات صينية من البورصات الأمريكية.



وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 32.08 نقطة بما يعادل 0.12 بالمئة إلى 26852.33 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 5.28 نقطة أو 0.18 بالمئة إلى 2967.07 نقطة.



وصعد المؤشر ناسداك المجمع 24.46 نقطة أو 0.31 بالمئة إلى 7964.09 نقطة.