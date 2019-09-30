الكنيسة الأرثوذكسية تستطلع الآراء حول آليات اختيار الكاهن ومسئولياته

طرحت سكرتارية المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، استبيانًا على الآباء الكهنة بإيبارشيات وكنائس الكرازة المرقسية وكذلك الخدام والخادمات ، بشأن عملية اختيار الكاهن ومسئولياته وعلاقاته بالأطراف الخدمية المختلفة وكذلك أساليب المساءلة والتقييم.



وجاء بيان سكرتارية المجمع للرتب الخادمة بالكنيسة كالتالي: «حرصًا من المجمع المقدس على إشراك الآباء الكهنة والخدام والخادمات في مناقشة الموضوعات المطروحة على سيمنار المجمع المقدس لهذا العام، تجري سكرتارية المجمع المقدس تحت إشراف نيافة الأنبا دانيال، استطلاع الرأي حول دور الأب الأسقف نحو الآباء الكهنة بداية من اختيارهم وإعدادهم لهذه الخدمة الجليلة، وعلاقتهم بالآباء الأساقفة والمشاكل التي يقابلونها والمشاكل التي ربما يكونون سببًا فيها، وأساليب المساءلة والتقييم من خلال عدد من المحاور» .



وطرح المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية رابطا لنموذج الاستبيان الموزع على الكهنة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".